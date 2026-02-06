Hombres armados ‘levantan’ a 4 turistas de Edomex al norte de México: ‘Iban a festejar un día especial’

Cuatro turistas originarios del Estado de México continúan desaparecidos luego de ser presuntamente privados de la libertad por hombres armados en la zona norte de Mazatlán, Sinaloa, cuando se encontraban celebrando una fecha especial, confirmó la Fiscalía.

“Ellos iban como turistas, a vacacionar y a festejar un día especial para ellos”, relató en entrevista Adriana, hermana de Óscar García Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25; Gregorio Ramírez Sabino, de 18; y Óscar García Hernández, de 30 años. Todos viajaron desde el Estado de México para pasar unos días en el puerto sinaloense.

La última vez que se les vio fue la noche del martes 3 de febrero, alrededor de las 22:00 horas, en el sector Cerritos, una zona turística conocida como la “zona dorada” al norte de Mazatlán, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía.

En ese momento, los cuatro hombres se encontraban acompañados por una mujer, identificada como Monserrat, y una menor de edad, Danna, de 9 años.

La familia había rentado desde ese mismo martes dos vehículos Razer para recorrer la zona. La empresa arrendadora detectó mediante su sistema de geolocalización que las unidades fueron abandonadas en el área de Cerritos, por lo que dio aviso a las autoridades el miércoles 4 de febrero.

Liberan a mujer y niña secuestradas en Mazatlán, Sinaloa

Ese mismo día, Monserrat y la menor fueron localizadas con vida en el poblado El Habal, a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad. Hasta el momento, la familia informó que no ha recibido llamadas solicitando dinero, por lo que no se tiene indicio de un secuestro con fines de extorsión.

Tras el reporte, se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizan recorridos en la zona turística y áreas aledañas del norte de Mazatlán.

El caso ocurre a una semana del inicio del Carnaval de Mazatlán, programado del 12 al 17 de febrero, el cual contará con un operativo especial de seguridad integrado por alrededor de 3 mil elementos de distintas corporaciones, 350 vehículos y tres helicópteros.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los cuatro turistas desaparecidos que provenían del Estado de México.