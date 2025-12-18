¿No soportó? Maduro se premia a sí mismo con el galardón ‘Arquitecto de la Paz’ tras el Nobel a Machado

La ceremonia se realizó en el Museo Bolivariano, en el aniversario 195 de la siembra de Simón Bolívar.(Fotos: Captura de video @globovision)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue investido con la distinción honorífica de ‘Arquitecto de la Paz’ por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, tan solo una semana después de que la líder opositora, María Corina Machado, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo Bolivariano de Caracas, en el marco de la conmemoración del 195º aniversario de la siembra de Simón Bolívar, encabezada por miembros de la Sociedad Bolivariana, quienes subrayaron la labor de Maduro en la “construcción y preservación de la paz en Venezuela y América Latina”.

Maduro recibió una estola y una condecoración especial que lo acreditan como presidente honorario de la institución, en un gesto que el oficialismo calificó como un reconocimiento a su “compromiso” con la paz y la soberanía nacional.

En su discurso, el mandatario venezolano relacionó la distinción al legado del Libertador Simón Bolívar y a la defensa de la “independencia”, frente a lo que calificó como presiones externas, haciendo alusión a las tensiones actuales con Estados Unidos.

“Me sorprende, para mí es un gran compromiso recibir el premio al lado de la casa donde nació el libertador Simón Bolívar”, declaró Maduro tras recibir el galardón, hasta ahora desconocido.

Gobierno venezolano cuestiona el Nobel a Corina Machado

El gobierno venezolano, a través de sus principales voceros, calificó el Nobel a Corina Machado como un galardón “manchado en sangre” y una instrumentalización política contra el país suramericano.

“¿Quiénes se congregaron en ese premio? Los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino. Allí fueron a aplaudir un premio sangriento (...). Los genocidas que fueron al Nobel de la Paz realmente lo que hicieron fue desprestigiar un premio que está bien desprestigiado ya”, dijo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

María Corina Machado anuncia que volverá pronto a Venezuela

El pasado 10 de diciembre, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en medio del rechazo del oficialismo venezolano. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio en su nombre, ya que ella no pudo llegar a tiempo.

La líder opositora venezolana agradeció desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el “régimen” de Nicolás Maduro y pidió ayuda a las “democracias del mundo” para bloquear los ingresos que permiten al mandatario mantener su estructura.

Machado aseguró que era su “deber” ir por el premio “para llevarlo de vuelta a los venezolanos”, y aseguró que volverá “pronto” a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del gobierno venezolano.

Indicó que esta vuelta “será lo antes posible cuando se den las condiciones propicias” para su seguridad.

De momento, la opositora venezolana reveló que aprovechará estos días para pasar tiempo con sus amigos y la familia, ir al médico y también para realizar “algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver”.

Con información de EFE y El Universo.