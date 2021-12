Sin teléfono y sin salir de casa… Así será la vida de AMLO tras jubilarse en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que después de jubilarse, en septiembre de 2024, no quiere “saber nada de política” y que dedicará a escribir un libro y a hacer ejercicio, por lo que cancelará su teléfono y procurará no salir de casa.

“Cuando ya me jubile, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo (campaña presidencial). Ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina de este martes.

Dijo, además, que no aceptará ninguna invitación a reuniones o conferencias y que su libro, el cual escribirá en “tres, cuatro, cinco años” hablará sobre “el pensamiento conservador”.

“Me voy a retirar en septiembre del 2024 y ya no quiero saber nada de política (...) ya no voy a hablar, voy a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”, comentó @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/axggIuEyk1 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 14, 2021

Asimismo, mencionó que tendrá una rutina de trabajo para mantenerse sano, ya que si uno se mantiene ocupado “se aguantan las enfermedades”.

López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que tras salir de la Presidencia en 2024 se irá a “La Chingada”, en referencia a una quinta familiar ubicada en Palenque, Chiapas y que participará en nada, ni volverá a opinar sobre la vida pública nacional.

En marzo de este año también afirmó que se puede retirar tranquilo, pues su movimiento cuenta con relevo generacional.

“Ya tomé la decisión de alejarme por completo. Voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México”, expresó el mandatario.