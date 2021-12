Revocación de mandato de Sheinbaum, ¿promesa incumplida?

A tres años de gobierno, la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quedará como una promesa incumplida, pues pese a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) previó recursos para tal ejercicio, el Gobierno respondió con un recorte, comentó Gustavo Urbina, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en entrevista con EL FINANCIERO.

“Parte de la agenda de la jefa de Gobierno sigue estando subordinada a la del Presidente, en la medida que ella misma ha declarado, que más que buscar el propio proceso lo que se pretende es apoyar como ciudadana el proceso de consulta de revocación federal, ahí más que paralelismo es una subordinación”.

El especialista en procesos políticos indicó que la revocación de mandato es una promesa incumplida, al igual que el avance en el combate a la corrupción, a cuyo sistema tampoco le ha dotado de recursos.





La revocación de mandato se reglamentó en la Ley de Participación Ciudadana de 2019, en su capítulo VII. Puede solicitarla 10% de los inscritos de la lista nominal, alrededor de 770 mil personas, cuando haya transcurrido “al menos” la mitad del cargo del funcionario.

El entrevistado estimó que es algo poco probable que se dé.

“Se ve como un tema poco probable, no solamente por el tema de si hay aprobación o no hay aprobación sino porque no deja de situarse en un momento complicado donde los intereses de la ciudadanía se han visto fuertemente trastocados por las presiones de la pandemia”.

Ernesto Ramos, consejero del IECM y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, agregó que la requisición precautoria de presupuesto fue de 155 millones 398 mil pesos.





“Pero lo que presentó al Congreso de la ciudad hay una diferencia importante, nosotros teníamos un presupuesto de mil 955 millones global, incluyendo estos 155, pero se están presentando al Congreso mil 200 millones para el instituto. No podemos decir que lo retiró porque el gobierno no etiqueta, pero el techo presupuestal tiene una reducción de 38 por ciento”.

De darse la petición, el consejero indicó que se tendría que pedir una ampliación de presupuesto y el ejercicio podría realizarse en mayo.

En el Legislativo capitalino la revocación tampoco ha sido tema, pues desde 2019 no se le mueve ni una coma, y no está en agenda de la Junta de Coordinación Política.

“A ella no le conviene una ratificación de mandato, le interesa ser presidenta, y nosotros (como oposición) no es algo que nos interese, queremos que los gobiernos terminen y con buenos resultados, y no echar a andar una herramienta para promoción personalizada”, dijo a EL FINANCIERO el diputado panista Ricardo Rubio.