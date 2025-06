Fiscalía de Jalisco ya sabe quién fue la persona que compró el ramo de flores para Valeria Márquez antes de ser asesinada

A casi un mes del feminicidio de la influencer y modelo mexicana Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco, encabezada por Salvador González de los Santos, informó que ya identificó a la persona que envió el arreglo floral con la palabra “Perdón” al salón de belleza de Zapopan donde falleció la joven.

A pesar de conocer el nombre del presunto responsable el fiscal indicó que hasta el momento no se cuenta con imágenes ni videos de la persona, ya que la florería que entregó el ramo de rosas al salón Blossom The Beauty Lounge no tenía cámaras de seguridad.

González de los Santos añadió que la persona identificada por las autoridades de Jalisco acudió directamente a la florería para efectuar la compra del ramo.

“En el lugar donde compraron las flores no había cámaras. Parece que (la persona que las compró) acudió al lugar, pero no hay cámaras en el sitio”, expresó el funcionario en entrevista con medios de comunicación.

Fiscalía de Jalisco entrevista a amigos y personas cercanas a Valeria Márquez

El fiscal de Jalisco añadió que hace algunos días se tomó declaración a los amigos y personas cercanas a Valeria Márquez, en especial a Vivian de la Torre, amiga de la víctima, con el fin de esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de la influencer.

“Tomamos en cuenta todo. No puedo entrar en detalles sobre lo que declaró particularmente (Vivian de la Torre) en su entrevista oficial por cuestiones de sigilo, y no puedo mencionar exactamente qué fue lo que dijo”.

Salvador González enfatizó que todas las declaraciones en el caso de Valeria Márquez serán corroboradas y verificadas por la Fiscalía de Jalisco para garantizar su credibilidad y dar un seguimiento oportuno al caso.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por dar con el responsable del asesinato de la influencer, hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de aprehensión ni hay personas detenidas por los hechos ocurridos hace un mes en Zapopan.

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez en Zapopan?

La tarde del pasado 13 de mayo, Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok desde el interior de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge. Durante la emisión, se observa cómo un hombre ingresa al lugar y, sin mediar palabra, le dispara en varias ocasiones, provocando su muerte casi instantánea ante la mirada de decenas de espectadores conectados.

El agresor, según los primeros reportes, ingresó al establecimiento haciéndose pasar por repartidor de flores. Una vez dentro, sacó un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos contra Valeria, impactándola en el pecho y la cabeza. Tras cometer el crimen, el sujeto huyó del lugar a bordo de una motocicleta, lo que dificultó su localización inmediata.

El ataque conmocionó a los usuarios de redes sociales por la forma en que ocurrió, ya que fue presenciado en vivo por los seguidores de la joven. Además, en el lugar se encontraban otras personas, entre ellas Vivian de la Torre, quien apagó el teléfono para detener la transmisión instantes después del ataque.

El video se viralizó en redes sociales y generó indignación, al tiempo que iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía de Jalisco.