Brock Purdy revela: ‘Rezo en los partidos pero no pido ganar’, ¿qué implora al Espíritu Santo?

Tú no eres el único que aplica el famoso ‘Ave María dame puntería’ en los exámenes. Brock Purdy, quarterback de 49ers de San Francisco, está por presentar su prueba más difícil: el Super Bowl 2024. Y sí. El mariscal de campo se pone a rezar en los juego de los ‘Niners’.

El mariscal del campo de San Francisco confesó en una entrevista que busca ‘ayuda divina’ en los partidos de los 49ers, equipo que enfrentará a Kansas City Chiefs en el Super Bowl 58, pero agregó que no le implora al Espíritu Santo para salir victorioso de un juego.

‘Mr. Irrelevant’ —como se le apoda al quarterback de San Francisco 49ers, por haber sido seleccionado en la última oportunidad del Draft de la NFL— dijo que tiene la costumbre de leer la Biblia y que es uno de los rituales que realiza previo y durante un partido.

“Así es como inicio mi día”, señaló el quarterback de los ‘Niners’, quien se describe como un creyente de Cristo y seguidor de Jesús, de acuerdo con su bio en su perfil en X, antes Twitter, y en Instagram.

“Creo que Jesucristo descendió, murió por mis pecados y resucitó, y Él vive y está sentado junto a Dios (el Padre) en el trono (…) Creo eso. No es sólo una historia de cuento de hadas. Es real. Y me permite mantenerme sensato y real con la vida”, dijo Brock Purdy en entrevista con el sitio Sports Spectrum.

¿Por qué el quarterback de 49ers reza durante un juego y qué implora?

sueldo de Brock Purdy Brock Purdy firmó un contrato de novato con 49ers por 3,7 millones de dólares por cuatro años. (X @OurSf49ers)

Previo al Super Bowl 2024, Purdy fue cuestionado sobre su fe y el hábito de rezar por las mañanas y durante los juegos de los 49ers.

—Brock, permíteme hacer una pregunta sobre tu fe. Cuéntanos sobre los pasajes de la Biblia que has estado leyendo. ¿Te han ayudado este año?

—Este año, he leído mucho el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Para mi, como jugador de futbol americano, hay mucho que se relaciona con el Salmo 23. Es fácil perderse en los deseos de ganar y en querer ser amado por tus compañeros y todo el mundo pero ese pasaje es importante porque habla de que tengo lo que necesito. He estado con el Salmo 23 toda la temporada. Es con lo que inicio todos mis días.

—Hablamos con tu papá y dice que siempre reza cuando te ve jugar. ¿Rezas cuando estás en un partido?

—Sí, sí rezo durante los partidos, respondió el mariscal de campo de los ‘Niners’.

Brock Purdy enfatizó que sus oraciones durante los partidos no son para pedir la victoria de los 49ers de San Francisco.

“No se trata de pedir una victoria aquí o una gran jugada. Rezo para tener paz y firmeza en todo el caos. De eso tratan mis oraciones, de que el Espíritu Santo me acompañe y me guíe, que me permita pensar claramente”, agregó el mariscal de campo que busca derrotar a Patrick Mahomes en el Super Bowl 58.

¿Qué dice el Salmo 23 que reza Brock Purdy?

Se trata de una composición o cántico de alabanza a Dios que describe como “El Señor” se relaciona con las personas que entregan su vida a él.

De acuerdo con las personas religiosas es un poema que ayuda a entender que Dios está en control y no fallará nada especialmente en momentos en los que se siente miedo o hay preocupaciones.

El Salmo 23 es:

El Señor es mi pastor, nada me falta;

En verdes pastos me hace descansar.

Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas.

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.

Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno

Porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.

Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos.

Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida;

y en la casa del Señor habitaré para siempre.

¿Dónde y cuándo es el Super Bowl 2024?

Con todo y ayuda divina, Brock Purdy estará en los controles al frente de los San Franciso 49ers, que buscan ganar su primer Super Bowl desde 1995. No obstante, Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City saltarán al emparrillado en busca del bicampeonato, hecho que no se logra desde hace dos décadas.

La sede del Super Bowl 58 será el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Cuándo : Domingo 11 de febrero.

: Domingo 11 de febrero. Hora : 17:00 horas, tiempo del centro de México.

: 17:00 horas, tiempo del centro de México. Canales de transmisión del Super Bowl 2024 en México: Fox Sports México, Canal 5 de Televisa, ESPN y Star+.

¿Rezas a favor de los 49ers de San Francisco o ruegas por una victoria de los Kansas City Chiefs?