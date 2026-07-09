Venezuela publica reglas de regulación petrolera y ponen fin al control de PDVSA

Venezuela publicó este jueves una esperada regulación petrolera que, en la práctica, pone fin al control que durante décadas ejerció la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sobre la industria más importante del país.

Publicada en 29 páginas de la Gaceta Oficial, la normativa establece las reglas para que el sector privado participe en toda la cadena de la industria, desde la extracción de crudo hasta la venta de combustibles. También define el marco fiscal, con distintos niveles de impuestos según el riesgo de los proyectos, desde campos maduros hasta operaciones costa afuera.

La nueva regulación petrolera, la primera integral del país sudamericano desde 1943, no menciona a PDVSA, la petrolera estatal que pasó de ser una próspera empresa a un ejemplo de mala gestión y corrupción.

Aunque desde 2022 PDVSA ya había cedido el control operativo de la producción de petróleo a Chevron y otras compañías privadas, la nueva normativa amplía de forma significativa la apertura al incluir también la refinación, la comercialización y la distribución de combustibles.

La regulación, publicada el martes y difundida el jueves, deriva de la reforma histórica de la ley de hidrocarburos aprobada en Venezuela en enero, al inicio del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien impulsa un amplio programa de reformas económicas.

La apertura de la industria busca atraer inversiones que el país necesita con urgencia, en momentos en que Estados Unidos desmantela gradualmente las sanciones. Ese objetivo cobró aún más relevancia tras los devastadores terremotos del mes pasado.

Durante una ceremonia de firma transmitida por la televisión estatal el miércoles, Rodríguez calificó la nueva regulación como un “paso histórico” para “utilizar reservas para el desarrollo del país”.

Delcy Rodríguez pide a Carlos III la liberación del oro venezolano en Banco de Inglaterra

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro “retenido” en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en la respuesta a la tragedia provocada por los recientes terremotos que dejaron al menos 3.811 muertos.

“Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto”, dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción y de “recuperación integral en el empleo, en el trabajo y en la educación”.

Con información de EFE.