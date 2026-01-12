Desmantelan campo de entrenamiento del narco en Coatzacoalcos, Veracruz; operaba como un anexo

Un grupo de presuntos delincuentes abrió fuego contra elementos de la Fiscalía de Veracruz que cateaban el centro 'Hablemos de Felicidad'.

La Fiscalía de Veracruz desmanteló un campo de entrenamiento utilizado por cárteles del narcotráfico que operaba bajo la fachada de un anexo en Coatzacoalcos.

‘Hablemos de Felicidad’ era un supuesto centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. En un cateo, autoridades aseguraron armas, drogas y detuvieron a cinco personas quienes fueron puestas bajo prisión preventiva.

“Se aseguraron cartuchos útiles, armas de fuego, armas blancas, sustancias granulada con características similares al cristal, dinero en efectivo, un cargador de arma de fuego y bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delictivo”, indicó la Fiscalía de Veracruz en un comunicado.

Así fue como descubrieron un campo de entrenamiento del narco en Veracruz

El hallazgo se realizó luego de que un juez emitió una orden de cateo contra el supuesto albergue ‘Hablemos de felicidad’. Sin embargo, ya en el operativo, elementos de la Fiscalía encontraron las armas y descubrieron que el sitio era utilizado por grupos de la delincuencia organizada en Veracruz.

Las cinco personas detenidas en el operativo son Vicente ‘N’, Miguel Ángel ‘N’, Rubén ‘N’, Carlos Eduardo ‘N’ y Esmeralda ‘N’. Este grupo atacó a los elementos de la Fiscalía que llegaron para catear el sitio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas de la Congregación Nuevo Mundo, en Coatzacoalcos.

De acuerdo con fuentes ministeriales, además de la droga y armamento encontrado, el sitio servía como un punto de logística y de entrenamiento para nuevos reclutas del narcotráfico.

El centro fue detectado luego de la detención de algunas personas relacionadas con la delincuencia organizada, por lo que solicitaron la orden de cateo. Tras la intervención, el sitio permanece bajo el resguardo del Ejército Mexicano.

Anexos y centros de rehabilitación en México han estado ligados al crimen organizado para sus actividades: En 2019, en Colima un comando armado ingresó a uno y asesinó a seis internos y en otro se llevó a 26 jóvenes por la fuerza; ese mismo año en Ensenada incautaron mariguana en otro centro.