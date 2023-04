AMLO sufrió un váguido por el COVID: ¿Qué es esta afección?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció, este miércoles 26 de abril, hablando sobre su estado de salud, luego de dar a conocer que se contagió por tercera vez de COVID-19.

El jefe del Ejecutivo aclaró que no sufrió un desmayo, como han circulado distintas versiones en redes sociales, sino que sufrió de una baja de presión, durante una reunión con ingenieros militares para analizar las construcciones del Tren Maya, cuando sintió un váguido.

“Estoy bien, tengo COVID. En Mérida me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y, como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente”, aclaró AMLO a través de un video publicado en redes sociales.

¿Qué es un vahído o váguido?

También conocido como vahído, este padecimiento se trata de un desvanecimiento o turbación breve del sentido por alguna indisposición, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Es decir, las personas con este padecimiento pueden sentir mareos o que están a punto de perder el conocimiento.

Vahído, soponcio y tramafat: ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras coloquiales

AMLO expuso que “hablando coloquialmente”, le dio un vahído o váguido; sin embargo, en México, las siguientes palabras también hacen referencia a los síntomas que tuvo AMLO, luego de que se le bajara la presión.

Soponcio

El soponcio se define como desmayo, una pena intensa o angustia; sin embargo, de acuerdo con la RAE, esta palabra también hace referencia a una sopa mal hecha.

Tramafat

También conocido como “tramafac”, es un coloquialismo mexicano que se utiliza cuando una persona tiene un episodio de histeria que puede llegar al desmayo, de acuerdo con información del Diccionario de Mexicanismos.