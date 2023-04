¿Se desmayó o no? AMLO aclara qué ocurrió en Mérida por su contagio de COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles con un mensaje especial para aquellos que “lo mataron” tras conocerse que se había contagiado nuevamente de COVID-19.

El mandatario reconoció que vivió una “crisis” durante su gira de supervisión del Tren Maya en Yucatán

“Se me bajo de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares, pues como que me quedé dormido, fue una especie de vahído, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, (pero) sí tuve esa situación de desmayo transitorio”, explicó en un video grabado en Palacio Nacional.

La versión ‘choca’ con lo que dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en la conferencia de prensa del martes, quien negó que el titular del Ejecutivo sufriera un desmayo.

El funcionario explicó que el mandatario empezó a presentar síntomas parecidos a los de un resfriado entre la noche del sábado y la mañana del domingo pasados.

“Se procedió a practicarle pruebas de COVID e influenza y hacia las 4 de la tarde, el resultado arrojó positivo”, agregó el secretario de Gobernación.

AMLO ya prepara su regreso

El presidente comentó que ya se está preparando para la celebración de dos conmemoraciones en mayo: el Día del Trabajo y la Batalla de Puebla

“Ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día 1, el Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el 5 de mayo, en Puebla, con motivo de la Batalla de Puebla”, agregó.

López Obrador agregó que se encuentra al pendiente de los asuntos del Gobierno gracias a los informes que su equipo le hace llegar.

“Vamos bien, estamos bien y de buenas, y creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir van a permitir que terminemos nuestro mandato”, aseguró.