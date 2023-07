‘Let’s go party’: ¿Cuánto cuesta comer en el pop up temático de Barbie en CDMX?

“I’m barbie girl in my barbie world” dice la famosa canción noventera de Aqua que describe el mundo de la famosa muñeca. Pero ese ambiente rosa ya es una realidad en varios lugares, como en el AirBnB de Malibú en California o en el restaurante pop up temático que acaba de instalarse en la Ciudad de México.

Este verano los amantes de Barbie podrán visitar un lugar totalmente ambientado en el entorno del personaje central de la última película de Greta Gerwig.

Se trata de un lugar donde las y los visitantes disfrutarán de menús especialmente diseñados en este ‘universo’.

Las tazas, los platos, los sillones, los accesorios están inspirados en una casita de Barbie. Además hay algunos spots donde podrás tomarte fotos y hacer curiosos videos.

Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizan 'Barbie', película que se estrena en julio. (Foto: YouTube Warner Bros. Pictures)

¿Cuánto cuesta la experiencia en It’s a Barbie World?

Esta experiencia cuenta con dos menús, uno para adultos y uno para niños. Ambos están adaptados a las porciones y preferencias de cada uno.

El menú para adultos incluye las siguientes opciones:

Breakfast Burrito: Huevo revuelto con tocino, cheddar, guacamole y pico de gallo

Rainbow Hot cakes: Hot cakes con frambuesas, mantequilla y miel maple

Make Waves Salmon toast: Pan crujiente, guacamole, salmón ahumado y alcaparras

Live your Dream Burguer: Hamburguesa de res, queso fundido, cebolla caramelizada y papas francesas

Las niñas y niños podrán elegir alguno de estos platillos.

Stay Groovy: Sandwich de queso grillado y papas francesas.

Nifty Chicken Wings: Alitas de pollo, servidas con salsa BBQ

Shine Quesadilla: Quesadilla con queso fontina, pico de gallo y salsa cremosa.

Candie Bacon: Tocino bañado con chocolate blanco y negro.

Waffles

Además de los platos fuertes, los asistentes podrán escoger un postre:

Pink Macaronds (6 pz)

Cake pops (2 pz)

Fab Chesee Cake frambuesa y malteada de fresa

Helado Barbie

De acuerdo con los organizadores, todos los menús Incluyen café americano ilimitado, jugo (verde, toronja y naranja) y un plato de fruta. El paquete consta de un platillo y uno de los dulces anteriormente señalados.

El boleto de adulto tiene un costo de 695 pesos y el de niño (5-12 años) 495 pesos.

'Barbie' con Margot Robbie (Foto: Twitter @WBPictures_Mx)

¿Cuándo y dónde son los desayunos temáticos de Barbie?

En el marco del estreno de Barbie, los fans podrán disfrutar esta experiencia durante los fines de semana de julio y parte de agosto, sin embargo es recomendable comprar con anticipación los boletos para apartar tu lugar, pues hay horas y días definidos para ingresar.

Jueves a domingos de julio y del 3 al 6 de agosto

Hay dos horarios para elegir: a las 9:00 o a las 12:00 h

La sede del pop up temático está ubicada en el Hotel W Mexico City. Los boletos puedes adquirirlos en la página de Fever.