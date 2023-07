No es mexicana: Este es el origen de la salsa Sriracha que puede venderse hasta en 1000 pesos

A tu ramen, ¿no le hace falta un toque de salsa Sriracha? Se trata de un condimento que se caracteriza por su agria y picante sensación que puede cambiar el sabor que tienen algunos platillos.

La salsa Sriracha, cuyo nombre hace referencia a la ciudad en la que se originó, se acostumbra a consumir dentro de diversos establecimientos de gastronomía asiática. Este alimento tiene un color rojizo y sabor agridulce que tiende a picarle a ciertas personas.

De acuerdo con el sitio de Healthline, en actualidad la Sriracha ya no se utiliza solamente como un condimento y, en cambio, se usa para darle sabor a varios alimentos como papas fritas, palomitas, chocolates, hummus, cacahuates, entre otros.

Según el portal especializado de Web MD, esta salsa se elabora con chile jalapeño rojo, vinagre, ajo, azúcar y sal. Aquel sitio asegura que una cucharada contiene alrededor de 15 calorías y tres gramos de carbohidratos. También es una fuente de varias vitaminas y minerales.

Sin embargo, la Sriracha es un alimento con grandes cantidades de sal, por lo que consumirla en exceso puede perjudicar en la salud del organismo.

¿Cuál es el origen de la salsa Sriracha?

Eat this, not that explica que la Sriracha es originaria de la ciudad de Si Racha, en Tailandia, que se encuentra a una hora y media en coche de la capital de aquel país.

De acuerdo con Los Angeles Times, la primera versión de la Sriracha fue creada por una mujer tailandesa llamada Thanom Chakkapak. Su invento fue llamado como Sriraja Panich, nombre que también se convirtió en la identidad de su compañía.

El sitio de la empresa Sriraja Panich relata que, inicialmente, Thanom Chakkapak creó esta salsa en 1940 para que sus familiares pudieran darle otro tipo de sabor a los diversos platillos con mariscos y pescados que existen en Tailandia.

La salsa Sriraja Panich es la versión original de la que en la actualidad se conoce como Sriracha. (Foto: www.srirajapanich.co.th)

A diferencia de la versión actual, la primera Sriraja Panich tenía un sabor y consistencia similar a la de la salsa Tabasco. En 1984, la compañía de Thanom Chakkapak fue comprada por la empresa Thai The Paros y hasta la fecha continúan vendiendo el condimento.

A principios de la década de los 80, David Tran, un empresario vietnamita, se mudó con su familia a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, para fundar la empresa de alimentos Huy Fong Foods.

David Tran, quien tiene un gusto particular por la Sriraja Panich, creó su propia versión con ingredientes originarios del continente americano que le dieran un sabor agridulce y picante con una consistencia mucho más espesa.

La salsa Sriracha de la empresa de David Tran es una de las presentaciones más populares. (Foto: Facebook / @huyfongofficial) (Facebook / @huyfongofficial)

Tran nombró a este elemento como ‘salsa de gallo’, pero con el paso del tiempo se cambió su nombre a Sriracha por las similitudes que tenía con la Sriraja Panich. En la actualidad, la versión de Huy Fong Foods es una de las más populares en todo el mundo.

“Nunca pensé que sería tan popular... cuando salí de Vietnam no sabía cómo sería mañana, así que hoy Dios me bendiga”, explicó David Tran en una entrevista con Bloomberg.

¿Por qué la salsa Sriracha puede costar más de mil pesos?

La salsa Sriracha de Huy Fong Foods, que se acostumbra a consumir más en Estados Unidos, ha presentado un aumento exponencial en sus precios.

Usualmente, una botella de 400 gramos que costaba alrededor de 100 pesos en supermercados, ahora escasea y se encuentra en venta en diversos sitios en hasta un precio de mil 400 pesos.

Alacenas con salsa Sriracha. (Foto: Facebook / @huyfongofficial)

El aumento del precio en los productos de Huy Fong Foods se debe al clima en México y California en Estados Unidos. De acuerdo con la empresa, la salsa Sriracha ha estado escaseando por los problemas de producción del chile con el que se elabora.

Es por ello que la salsa Sriracha de Huy Fong Foods se encuentra ausente de los anaqueles de varios supermercados en Estados Unidos y México.