¿Sequía en México pone en peligro la llegada más empresas por nearshoring?

El crecimiento de la industria en el norte de México por el nearshoring, así como el desabasto y la escasez de agua en varias regiones pondrán a prueba la llegada de nuevas inversiones en los próximos años con la relocalización de cadenas productivas, señaló Manuel Salas, director general de Cipro.

En reunión con medios, el directivo señaló que el cambio climático y las recientes ondas de calor en México, comienzan a intensificar los retos del abasto de agua para consumo doméstico e industrial y señaló que aparte de la inversión del nearshoring, el país debería invertir en promedio más de 5 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica cada año para estar listo ante estos desafíos.

“Deberíamos estar preparados y ocupados preparándonos para tomar la mayor parte de este sector industrial que se está que se está acercando. Tenemos números de la inversión necesaria para el crecimiento de distribución de agua, hablamos como de 5 mil millones de pesos al año para mantener y crecer el sistema de agua”, señaló.

Destacó que Cipro, una empresa mexicana de ingeniería, ha participado en varios proyectos de mejoramiento integral de la gestión del agua en Los Cabos; en la zona de la La Laguna entre Durango y Coahuila, y recientemente en supervisión de un tramo de la Línea 3 del Sistema Cutzamala en la Ciudad de México.

Salas agregó que ante los problemas de distribución de agua, una de las soluciones ha sido la sectorización del suministro y buscar nuevas oportunidades para disminuir la pérdida de agua.

Comentó que a nivel internacional, en el mundo se pierde hasta 25 por ciento del agua potable por fugas, robos y mala infraestructura, mientras que en México puede llegar a representar hasta 50 por ciento de pérdidas.

Dijo que ante la llegada de nuevas a empresas a México por el nearshoring, y los proyectos del Gobierno para detonar el sureste, se deberían dar condiciones para instalar a las empresas según sus necesidades.

“Se debería de buscar que llegarán industrias no húmedas a todo el norte donde no se tiene agua, que no consuman mucha agua, pero siendo México un país tan grande y con disponibilidad de agua en otros lugares, pues a lo mejor la industria húmeda al sureste”, opinó.