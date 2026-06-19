¿Quién es Abraham Hermosillo, mexicano involucrado en atentado frustrado contra la Casa Blanca?

El mexicano Abraham Hermosillo, de 31 años, llegó a EU desde que era niño, pero su visa de turista venció en 2001. (Fotoarte El Financiero / Cuenta de X de @homelandsecurity y Shutterstock).

Investigaciones de las autoridades norteamericanas señalan al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez como responsable de planear un ataque en la Casa Blanca el domingo 14 de junio.

La columna El extraño y preocupante caso del terrorista mexicano, de Ana María Salazar, comparte cuál es origen del mexicano y su historia en Estados Unidos, además de señalar que la forma en que operó fue extraña, fuera de los patrones terroristas de los que se tiene registro.

El mexicano de 31 años llegó a EU desde que era niño. Según la información compartida por Homeland Security, su visa de turista B2 expiró en diciembre de 2001, por lo que comenzó a ser ilegal.

En 2014 lo protegió el programa DACA, una medida migratoria creada en 2012 y que tenía como objetivo proteger a los jóvenes que llegaron de niños al país, como en el caso de Hermosillo Álvarez.

El mexicano creció y vivido en EU, pero al parecer está vinculado con Morena, partido de izquierda que ha ganado dos elecciones presidenciales.

Pero, ¿por qué es importante el dato? De ser cierta la relación, Morena sería un partido político ‘narcoterrorista’, por las acción que llevó a cabo Hermosillo, señala Salazar.

El partido político ya se ha posicionado al respecto y rechaza categóricamente cualquier estas versiones.

¿Qué atentado planeó Abraham Hermosillo?

Según las investigaciones, el mexicano fue responsable de planear, organizar y dirigir un complot para asesinar y llegar a cabo actos de violencia en terrenos de la Casa Blanca, en un evento de la UFC por el cumpleaños de Trump.

Planeó todo junto con Tycen Proper, de 19 años y residente en el estado de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri.

Según los documentos judiciales, los sospechosos habrían utilizado inicialmente TikTok para contactar entre sí.

Luego se comunicaron con aplicaciones de mensajería encriptada, donde crearon distintos grupos de chat para organizar equipos de francotiradores y operadores de drones, y elegir objetivos de alto valor, incluido el presidente Donald Trump.

El plan presuntamente contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores para causar numerosas víctimas en el marco de la velada del UFC del domingo en Washington.

La madre de Proper informó a las autoridades que su hijo había comprado armamento y la investigación se inició el 10 de junio.