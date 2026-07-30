Desmantelan células de ‘Don Checo’, líder huachicolero en Edomex

Imagen ilustrativa. La FGR anunció el desmantelamiento de dos bandas dedicadas al huachicol.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la desarticulación de dos células vinculadas con la organización de Cirio ‘N’, ‘Don Checo’, considerada por las autoridades una de las principales redes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos en el centro de México.

El operativo, coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y Pemex Logística, incluyó cateos en 23 inmuebles del Estado de México y dejó 11 detenidos en la segunda intervención, además de seis personas vinculadas a proceso en la primera.

Las autoridades aseguraron aproximadamente 47 mil litros de gas licuado de petróleo (LP), armas, narcóticos, efectivo, tractocamiones, automóviles, tanques y 20 inmuebles.

Así operaba la organización de ‘Don Checo’ para robar gas LP en el Estado de México

En el municipio de Tecámac localizaron un predio de más de 3 mil 500 metros cuadrados usado para llenar vehículos con depósitos ocultos.

Cerca del inmueble había una toma clandestina en un ducto de Pemex, escondida bajo una caja seca de tráiler, y un túnel para llegar a la tubería.

La red transportaba el gas hacia otro punto donde almacenaba cajas adaptadas con tanques.

“Derivado de este operativo, se logró mermar a la organización criminal con el aseguramiento de diversos vehículos, nueve inmuebles e hidrocarburo, que ascienden a un valor estimado de 165 mil 500.500 pesos”, señalaron las autoridades.

‘Don Checo’ fue detenido en junio de 2025 junto con otras 31 personas tras seis meses de investigaciones y más de una decena de cateos.

El Gabinete de Seguridad lo identifica como cabeza de una estructura con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, en el centro del país.

¿Qué es el huachicol y cómo operan las redes dedicadas al robo de combustible?

El huachicol designa en México el robo y comercio ilegal de combustible; su variante fiscal consiste en introducirlo mediante declaraciones aduaneras falsas para evadir impuestos.

El caso reciente más polémico es el del exgobernador de Baja California Ernesto ‘N’, vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos de hidrocarburos, con prisión preventiva.

La FGR atribuye a la red 4 mil 238 importaciones irregulares; la defensa niega responsabilidad.

Entre diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026, la Fiscalía llevó a proceso a 407 personas por contrabando de combustible, mientras otro operativo aseguró casi cuatro millones de litros en dos instalaciones clandestinas de Reynosa.