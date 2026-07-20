De la Espriella ‘se cuida las espaldas’: Denuncia al ELN de querer atentar contra su vida

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció amenazas en su contra. (Foto: EFE/ STR)

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció este lunes que recibió información de inteligencia sobre un supuesto plan de organizaciones armadas ilegales para atentar contra su vida durante el desarrollo de su agenda de reuniones regionales.

¿Quiénes están detrás de la amenaza a de la Espriella?

“El equipo de seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida”, señaló un comunicado de su equipo, que atribuyó la presunta amenaza a una conspiración de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.

Las informaciones conocidas por el equipo del mandatario electo advierten de un supuesto ofrecimiento de hasta 3 mil millones de pesos (unos 900 mil dólares) para ejecutar el atentado.

El documento añade que la información de inteligencia también alerta sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el propósito de materializar una acción violenta.

De la Espriella no suspenderá su agenda pese a amanezas

Pese a la denuncia, el equipo de De la Espriella aseguró que el mandatario electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de transición territorial porque considera que “Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

No obstante, solicitó a las autoridades investigar el origen de la amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.

La denuncia se produce a menos de tres semanas de la investidura de De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, en medio de un clima de fuerte tensión política tras las elecciones presidenciales, cuyo resultado el presidente saliente, Gustavo Petro, sigue sin reconocer.