Broxel y Google Cloud fortalecen alianzas de negocio en el Invitational 2026

Broxel y Google Cloud llevaron a cabo la tercera edición del Broxel & Google Cloud Invitational 2026, una jornada que congregó a 170 ejecutivos, empresarios y responsables de áreas clave con el propósito de generar sinergias, compartir experiencias y abrir nuevas rutas de crecimiento para los sectores financiero y tecnológico de América Latina.

Celebrado el 8 de junio en el Club de Golf Chapultepec, el certamen se posicionó nuevamente como un punto de encuentro para la alta dirección, al reunir a representantes de corporativos, instituciones y firmas especializadas interesados en el desarrollo económico y la evolución tecnológica de la región.

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Además de la actividad deportiva, la convocatoria sirvió como plataforma para intercambiar puntos de vista sobre el futuro de las transacciones digitales en México y los desafíos que enfrentan las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico. Entre los asistentes destacaron Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director general de Broxel; Julio Velázquez, director general de Google Cloud México; Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y Gonzalo Tercero, vicepresidente de Productos e Innovación de Visa.

A lo largo del día, los participantes abordaron temas relacionados con la modernización de la infraestructura financiera, la adopción de tecnologías basadas en la nube y la importancia de establecer alianzas que permitan acelerar la competitividad y la eficiencia operativa.

La relación entre Broxel y Google Cloud ha dado paso al desarrollo de herramientas orientadas al procesamiento de grandes volúmenes de operaciones, la automatización de procesos y la evolución de los servicios digitales. De acuerdo con ambas organizaciones, la integración de capacidades fintech con plataformas tecnológicas de alcance global ha favorecido la creación de soluciones adaptadas a las nuevas exigencias del mercado.

Durante su intervención, Gustavo Gutiérrez Galindo señaló que este tipo de espacios contribuyen a vincular a quienes están marcando el rumbo de la economía digital latinoamericana. Destacó que la combinación de talento, tecnología y visión de largo plazo resulta fundamental para construir plataformas más seguras, ágiles y escalables.

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Por su parte, Julio Velázquez afirmó que el Invitational se ha consolidado como una oportunidad para intercambiar conocimiento, identificar proyectos conjuntos y explorar nuevas posibilidades de desarrollo apoyadas en herramientas digitales de última generación.

La agenda concluyó con una ceremonia de premiación en la que se reconoció el desempeño de los participantes, poniendo fin a una jornada caracterizada por el fortalecimiento de vínculos profesionales, el intercambio de perspectivas y la construcción de relaciones de valor.

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Ambas compañías adelantaron que mantendrán una agenda conjunta enfocada en promover encuentros de análisis, generación de conocimiento y vinculación empresarial, con el objetivo de impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible en México y América Latina.