Mexicanos detenidos en Qatar: la polémica se cierne sobre la sede mundialista

Luis Antonio Castillo Reyes, un sobrecargo mexicano que trabaja en la aerolínea Qatar Airways y reside en Qatar, fue detenido por la policía del país el pasado 30 de julio en su departamento, de acuerdo a reportes de las noticias locales. Este se convirtió en el segundo mexicano arrestado en Qatar.

Supuestamente un par de policías vestidos de civiles intentaron subir a Castillo Reyes a un automóvil que se encontraba frente a su residencia; sin embargo, este se resistió y subió a su departamento a resguardarse de los oficiales.

De acuerdo con los medios locales, el sobrecargo mexicano recibió una serie de golpes por parte de las autoridades qataríes y estos dañaron su documento de residencia, ante el ataque de los oficiales vestidos de civiles hacia Castillo Reyes, el guardia de seguridad llamó a la policía.

Al observar a los uniformados, Castillo Reyes les pidió levantar un reporte en contra de los otros dos oficiales, por lo que lo trasladaron a la comisaría. Desde ese momento hasta el primero de agosto sus compañeros de trabajo no supieron nada de él, por lo que levantaron un reporte en la embajada de México en Qatar.

La respuesta de la Embajada de México ante la detención de Luis Antonio Castillo Reyes

En la noche del 31 de julio, la Embajada de México en Qatar publicó en sus redes sociales respecto a la detención de Castillo Reyes.

“La Embajada tuvo conocimiento de la detención de una persona mexicana el sábado 30 de julio 2022 por la noche; se entró en comunicación inmediatamente con las autoridades qatarís para obtener información sobre lo ocurrido”, publicó en su primer tuit.

No fue sino hasta este lunes que la Embajada compartió que Castillo Reyes ya se encuentra en libertad. Hasta el momento no hay información sobre por qué fue arrestado el sobrecargo mexicano.

“Se informa que una vez agotado el proceso legal correspondiente, la persona mexicana ya se encuentra en libertad. La Embajada brindó acompañamiento oportuno al caso, así como la asistencia y protección consular requerida”, terminó de publicar al respecto la embajada.

Paola Schietekat la primera mexicana arrestada en Qatar

El caso de Luis Antonio Castillo Reyes no es el primero ocurrido en Qatar, pues la mexicana Paola Schietekat fue víctima de abuso sexual en julio del 2021, cuando se encontraba trabajando como economista conductual en el Comité Supremo de Entrega y Legado para el mundial del 2022.

Sin embargo, al acudir a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar sufrió una serie de trabas por parte de las autoridades, y pasó de ser víctima a ser acusada por un delito que consiste en tener una relación extramarital.

Este delito es castigado con siete años de cárcel y en algunos casos hasta con 100 latigazos. Tras estos hechos, Paola logró salir de Qatar y llegar a México, en donde el proceso de denuncia continuó con lentitud y plagado de irregularidades.

“Fueron tres horas de interrogatorio en árabe, y en cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada (...) me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia. En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos”, escribió Paola en el artículo Un mundo que parece odiar a las mujeres, en el sitio de Julio Astillero.