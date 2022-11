Danna Paola reaparece con ojo morado tras concierto y pide consejo a ‘Canelo’ Álvarez

Después de que Danna Paola tuvo un accidente en un concierto de su gira ‘XT4S1S’, la cantante decidió mostrar su ojo morado en redes sociales para pedirle ayuda a otra celebridad mexicana: el boxeador Saúl ‘Canelo‘ Álvarez.

Este 11 de noviembre, la artista mexicana sufrió un incidente en el Auditorio Telmex en Guadalajara, mientras realizaba una coreografía se lesionó y tuvo que parar el espectáculo para recibir atención de los paramédicos, pero continuó con casi todo el repertorio planeado.

“Les voy a contar qué pasó: cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí”, reveló la intérprete de Oye Pablo que aseguró que no iba abandonar el escenario, en donde fue vista con una venda en la cabeza.

A raíz de ello, la también actriz reveló en redes sociales una fotografía en la que se muestra su ojo de color morado. En aquella historia de Instagram, Danna Paola etiquetó al boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez para pedirle consejo sobre su herida.

“Oye amigo ‘Canelo‘, ¿qué hago en estos casos? Tengo mi primer Auditorio Nacional el miércoles”, bromeó la cantante.

Danna Paola reapareció en redes sociales tras un accidente que le dejó su ojo de color morado. (Foto: Instagram / @dannapaola)

‘XT4S1S’: Los incidentes de Danna Paola en su gira

El accidente de Danna Paola no es el único contratiempo que ha visto su gira musical. A principios del mes de noviembre, la cantante reveló que algunas fechas del tour se atrasarían.

La gira XT4S1S iba a comenzar el 4 de noviembre en San Luis Potosí, pero la fecha se movió hasta el 17 de diciembre. A través de una transmisión en vivo, la cantante explicó las razones detrás del cambio de fechas.

“Estoy en shock (…) Muchos proveedores nos quedaron mal. No hay escenario. Soy la que menos quiero decepcionar a ninguno de ustedes. Yo estoy decepcionada, frustrada, muy enojada porque no lo puedo resolver, no tengo una varita mágica y que estén listas mañana, porque ya no está dentro de mí”, comentó Danna Paola.

La cantante también reveló que, a causa de la problemática de los proveedores, no ha tenido la oportunidad de ensayar para sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

Se espera que Danna Paola llegué a la Ciudad de México a poner a bailar a sus fanáticos el próximo 16 y 28 de noviembre.