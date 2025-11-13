¿Quién es la familia Luftar Hysa, acusada por EU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa?

Se cree que el Grupo de Crimen Organizado Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa. (Foto: Especial)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y el Gobierno de México, anunció este jueves 13 de noviembre una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.

El gobierno de Estados Unidos explicó que esta red criminal habría utilizado establecimientos de juego, restaurantes y empresas en México para lavar ganancias del narcotráfico, principalmente del Cártel de Sinaloa.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que esta acción conjunta muestra el compromiso bilateral para combatir las operaciones financieras de los cárteles.

“Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró en un comunicado oficial.

¿Quiénes integran la familia Hysa y cómo operaban?

Se cree que el Grupo de Crimen Organizado Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.

El Grupo de Crimen Organizado Hysa está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés y con operaciones extendidas entre México, Canadá y Europa.

“Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos”, señala el documento gubernamental.

Según documentos del gobierno de EU, Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos individuos utilizaron su red de negocios para mover grandes sumas de efectivo desde México hacia Estados Unidos, aprovechando empresas controladas por cómplices estadounidenses para blanquear los recursos ilícitos.

Entre las compañías señaladas por la OFAC se encuentran:

Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., considerada central en las operaciones del grupo.

Rosetta Gaming S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V. y Hysa Forwarders S.A. de C.V., entre otras.

El documento también identifica a Gilberto López López, de nacionalidad mexicana, como notario de confianza de los Hysa, y a Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, como parte de la directiva de una de las empresas sancionadas.

Detalla que Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.

“Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. También ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga”, señala.

Explica que Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos.

“Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes”, indica.

Sanciones de Estados Unidos y consecuencias legales

El Tesoro estadounidense sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con la red Hysa. Además, FinCEN propuso una medida especial para aislar a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense, por considerarlos puntos clave en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Entre los establecimientos identificados están el Casino Mirage en Culiacán, el Palermo Casino en Nogales y varios Midas Casino en Sonora y Sinaloa. Estas medidas podrían implicar el cierre de cuentas, la prohibición de operaciones financieras internacionales y el bloqueo de activos en territorio estadounidense.

La OFAC advirtió que todas las propiedades o intereses de los sancionados en Estados Unidos quedarán bloqueados, y que las transacciones con ellos estarán prohibidas para instituciones financieras y ciudadanos estadounidenses.

¿Qué relación tiene el grupo Hysa con el Cártel de Sinaloa?

Según el comunicado del Tesoro, el HOCG “opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades”.

Aunque no se detallan los nombres de los operadores del cártel vinculados directamente con la familia Hysa, las autoridades estadounidenses indican que la red albanesa facilitó el movimiento y lavado de recursos provenientes del tráfico de drogas.

El caso Hysa representa una de las mayores operaciones conjuntas entre ambos países contra una organización criminal transnacional con vínculos en América del Norte y Europa.

El Tesoro de Estados Unidos subrayó que las sanciones buscan “provocar un cambio positivo de comportamiento” y que las personas afectadas pueden solicitar su eliminación de la lista de sancionados mediante los mecanismos legales establecidos.