‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco, Intercam y Vector, tras acusaciones de lavado de dinero

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, señaló que EU no presentó pruebas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector. (Cuartoscuro).

“No hay pruebas fehacientes“, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por permitir lavado de dinero del narcotráfico.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de este miércoles 10 de septiembre, el funcionario también explicó que las autoridades y reguladores están por levantar las intervenciones temporales de las entidades financieras.

“Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, reveló Amador Zamora.

¿Qué pasó con los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa?

Así mismo, el titular detalló que algunos de los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo ya adquiridos por otros bancos en su proceso de transferencia a otras entidades y destacó que este movimiento está ocurriendo de acuerdo con la normatividad y en los tiempos requeridos.

Respecto a Intercam, Amador Zamora recordó que se vendió su licencia bancaria a Kapital, mientras que el negocio más importante de CI Banco, el fiduciario, también se transfirió sin problemas a Multiva, y destacó que la intervención a Vector “está transcurriendo de manera normal”.

También señaló que los bancos funcionan con normalidad, pese a las medidas de las autoridades reguladoras, así como el sistema de pagos y que se estarán anunciando los avances en las distintas etapas, como “el acomodo de los activos”.

“Todo está todo transcurriendo de manera normal, el sistema de pagos, los bancos están funcionando de manera normal. De hecho, en la primera fecha que teníamos, que era el 4 de septiembre, justo llegamos ahí con un día antes, incluso en la transferencia del fiduciario”, precisó el secretario.

¿De qué se les acusa a Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa?

A inicios de julio de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP decidieron intervenir de forma preventiva a estas tres instituciones financieras, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara como presuntas partícipes en una red de lavado de dinero del Cártel del Golfo, vinculado al tráfico ilícito de opioides, en especial de fentanilo

En la nota conjunta, las autoridades mexicanas apuntaron que estas tres entidades enfrentaron una serie de eventos negativos tras el anuncio del Tesoro estadounidense el 25 de junio, entre ellos, dificultades para acceder a recursos operativos y prestar o cubrir obligaciones, lo que sostuvieron, “implica altos riesgos en su liquidez”.

Además, las entidades afectadas mencionaron restricciones en transferencias internacionales y retiros por parte de los depositantes, la cancelación de operaciones e inversiones bancarias y fiduciarias, así como la inoperatividad de fondos de inversión vinculados.

La CNBV asumió un día después de los señalamientos del Tesoro en EU el control de los órganos administrativos y legales de las tres entidades, para proteger los recursos de los clientes, garantizar la continuidad operativa, prevenir delitos financieros y reforzar la confianza en el sistema.

