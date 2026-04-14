VIDEOS: Megafuga de agua crea ‘cascada’ en calles de Álvaro Obregón e inunda al menos 12 casas

Como una cascada artificial. Miles y miles de litros se derramaron en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, a causa de una fuga de agua.

Las y los vecinos de las calles Heliotropos y Mercadela interrumpieron sus actividades al escuchar correr el agua. Algunos reportaron que el líquido logró entrar a sus domicilios y los vehículos que estaban estacionados resultaron afectados.

Hasta el momento no se sabe exactamente qué ocurrió; sin embargo, algunas versiones apuntan a que ocurrió un problema con una bomba de agua cercana a este punto.

Las familias afectadas reportan la pérdida de sus pertenencias, electrodomésticos, muebles, camas, entre otros objetos de valor que por el agua dejarán de funcionar correctamente.

En grabaciones que se difundieron en redes sociales se observa la fuerza con que el agua cae sobre las calles muy cerca de los domicilios afectados. Ante la presencia, se reportó a las autoridades para que ayudaran a frenar el paso del agua por la bomba hasta identificar y solucionar el problema.

Evalúan habilitar albergue para familias afectadas

Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, informó que identificaron al menos 12 domicilios afectados y dos vehículos perjudicados, dijo a Imagen Noticias.

Comentó que Protección Civil de la alcaldía realizará una revisión a los domicilios afectados para descartar posibles daños estructurales por la presión que hubiera podido ocasionar el agua que corrió sobre los domicilios.

En caso de detectar una falla estructural, la familia será alertada para evitar una tragedia. Además, explicó, se habilitaría un albergue o se desplazaría a las familias afectadas a un lugar cercano mientras se resuelve el problema.

A las 11:30 horas, se informó que la fuga se encontraba controlada en un 90 por ciento, mientras personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México realizaba una valoración técnica para determinar las causas.

En tanto, se desplegaron elementos del Ejército tras la aplicación del Plan DN-III-E para realizar tareas de limpieza en la zona afectada, además de apoyar a las familias afectadas por este siniestro.

“Seguimos en coordinación con Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con su equipo de trabajo, atendiendo de manera directa a las familias afectadas por la fuga de agua”, escribió el alcalde.

“Avanzamos en las labores de limpieza, atención y restablecimiento de la zona, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de vecinas y vecinos”, concluyó.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este incidente.