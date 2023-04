¿Qué es la hipoglucemia, padecimiento de Ariana Grande? Estos son los síntomas

Ariana Grande ha recibido críticas últimamente en torno a su aspecto físico, mismas que abordó el martes a través de TikTok, donde además reveló que padece una enfermedad.

En un video que publicó hace algunas horas, la cantante quiso enviar un mensaje sobre el body shaming que sufre no solo ella, sino millones de personas alrededor del mundo. Con este, pedía a sus seguidores que fueran más amables en torno a las opiniones que ejercen sobre otras personas, y habló sobre la belleza y salud corporal.

Además, señaló que ha adelgazado ya que padece hipoglucemia, y explicó a grandes rasgos cómo ha vivido con esta enfermedad.

“Tengo hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa si me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”, aseguró la intérprete de ‘7 Rings’.

Captura de pantalla del video de Ariana Grande en TikTok.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia es la baja concentración de glucosa en la sangre, que impide al cuerpo realizar algunas de sus funciones corporales y limita su energía, de acuerdo con el sitio Mayo Clinic.

Cuando se habla de glucosa baja es cuando, en ayuno, los niveles se encuentran en menos de 70 miligramos por decilitro (mg/dl) o de 3.9 milimoles por litro (mmol/l), aunque esto puede variar en cada persona.

Una concentración baja de glucosa en la sangre está relacionada con padecimientos como diabetes de tipo I y II que toman medicamentos para tratar este padecimiento, siendo la insulina el más común. Sin embargo, no puede ser la única causa.

Síntomas de hipoglucemia

Cuando los niveles de azúcar en la sangre bajan demasiado, los síntomas suelen aparecer rápidamente y no parar hasta estabilizarlos. Según datos del Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EU, entre los síntomas de hipoglucemia se encuentran:

Sensación nerviosa

Temblor en el cuerpo

Sensación de hambre

Cansancio

Mareos

Confusión

Irritabilidad

Dolor de cabeza

Dificultad para hablar y expresarse

Visión borrosa

En casos más graves, podría ocurrir la pérdida del conocimiento e incluso convulsiones. Cuando esto pasa, es necesario acudir inmediatamente al médico.

Por lo general, cuando una persona presenta niveles bajos de glucosa, se recomienda ingerir algún alimento que ayude a nivelarla, como aquellos que contienen mucha azúcar.

Diabetes La hipoglucemia puede manifestarse con diferentes síntomas. (Shutterstock)

Factores de riesgo para padecer hipoglucemia

Aunque la causa más común de la hipoglucemia son los efectos de la insulina y medicamentos para controlar diabetes, hay otros factores que podrían predisponer a una persona a sufrir hipoglucemia.

Mayo Clinic describe que algunas posibles causas para sufrir de hipoglucemia pueden ser: