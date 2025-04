‘Corazón de piedra’: Lucía Méndez niega noviazgo con Antonio Pérez Garibay, papá de ‘Checo’

¿Entonces ya no va a haber boda? Aunque el papá de ‘Checo’, Antonio Pérez Garibay piensa en ir al altar con Lucía Méndez, con la que presuntamente tendría una relación, la cantante ya lo desmintió y asegura que está soltera, sin ánimos de tener novio.

Durante un evento en el que Lucía Méndez fue premiada por una revista de sociales como “diva del siglo”, la cantante de ‘Corazón de piedra’ niega que entre ella y el papá de ‘Checo’ Pérez haya algo más que una amistad.

Incluso, se dijo desinteresada en tener pareja y mucho más en casarse, bromeando con la situación. Y aunque ambos se encontraron en el evento, la interacción fue muy poca.

Lucía Méndez: ¿Qué dijo de su ‘relación’ con Antonio Pérez Garibay?

En las últimas semanas, Antonio Pérez habló de él y Lucía Méndez; aunque explícitamente no dijo que tuviesen una relación amorosa, sí ha mencionado que ‘se están conociendo’ y tienen una buena amistad.

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay se encontraron en un evento y bromearon un rato. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sin embargo, en algunos medios y redes sociales aseguran que son novios gracias a los halagos que el político desprende sobre la actriz y la cantante, lo que aumenta considerablemente dichos rumores.

En este sentido, la actriz de la serie La Máquina desmintió todos los rumores y asegura que no tiene ningún tipo de relación con el papá de ‘Checo’ que no sea de amistad.

“Es una gente muy agradable Toño; se ha hecho una bola muy grande y no existe (una relación), no tengo tiempo (…) no tengo edad para casarme todavía, estoy muy joven, puedo aceptar dos decepciones más”, dijo la cantante de ‘Mi amor, amor’.

“Se ha formado la tela como de una gran historia de amor pero no tengo novio ni compromiso”, agrega.

El padre de ‘Checo’ Pérez se refiere a Lucía Méndez como una ‘gran mujer’. (Foto: Especial El Financiero)

Lucía Méndez agradece a Antonio Pérez los halagos que le hace

En otro momento del evento, la prensa le preguntó por la forma cariñosa en que el empresario y político Antonio Pérez Garibay ha hablado de ella en diversas entrevistas, lo que levanta rumores de que hay ‘algo más’ entre ellos.

“Ya hablando en serio agradezco mucho a Toño Pérez que hable tan bonito de mí, pero nada más somos amigos, lo he visto muy poco”, asegura la actriz.

Antonio Pérez, papá de ‘Checo’, reacciona a declaraciones de Lucía Méndez

Después de que Lucía Méndez declaró que no tiene novio y que lo de ella con Antonio Pérez es solo una buena amistad, el papá de ‘Checo’, que está en negociaciones con Cadillac, justificó a la cantante.

La prensa presente señaló que Lucía Méndez tachó de mentiroso a Pérez Garibay, algo en lo que el empresario no está de acuerdo y les explicó que así es la forma de ser de la artista, que en ese momento estaba celebrando un premio muy importante a su trayectoria artística.

Antonio Pérez Garibay confirma que no tiene una relación amorosa con Lucía Méndez. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Con respecto a si son novios o no, el papá de Checo, que habló del hijo de Luis Miguel y su carrera como cantante hace un tiempo, respondió que efectivamente, solo son amigos.

“¿Qué está negando? No, no hay nada que negar (…) Escúchame, somos amigos, o sea esa es la parte más importante (…) Yo estoy muy satisfecho con ser su amigo, lo demás pues ni soy su papá ni soy su marido (…) Lucharía por su amistad, lo que más me interesa es seguir siendo su amigo. Pero si ella no quiere ser mi amiga (…) ¿qué hacemos?”, mencionó el papá del piloto Sergio Pérez.