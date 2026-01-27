¿Una industria del alcohol… sin alcohol?

La educación logró, por fin, lo que el Estado no consiguió en décadas de subir impuestos e imponer leyendas de advertencia: reducir de manera notable el consumo de bebidas alcohólicas entre las nuevas generaciones.

Hoy, los jóvenes están mejor informados sobre los efectos del alcohol y, en ejercicio de su libertad, sin que una autoridad se los ordene, optan por no beber o por limitarse.

Los datos lo confirman en distintos países. En Europa, la región con mayor consumo histórico, la Organización Mundial de la Salud reporta una reducción cercana al 10 por ciento desde 2010.

En México la tendencia también apunta hacia abajo. La encuesta nacional ENCODAT de la Secretaría de Salud muestra que la prevalencia de consumo excesivo disminuyó en la última década.

La caída más pronunciada se observó entre adolescentes de 12 a 17 años: de 15.2% a 6.3%1.

Menor consumo no significa, necesariamente, menores ingresos para la industria. La clave está en reinventarse, y las marcas lo están haciendo a través de la categoría “no/low” (bebidas sin alcohol o con bajo grado).

El caso de España es ilustrativo: estas opciones ya representan alrededor del 14% del consumo cervecero, la cifra más alta del mercado occidental.

Las cervezas sin alcohol son el motor de esa categoría, seguidas por los vinos desalcoholizados. Conscientes de ello, las cerveceras han capitalizado tendencias en redes sociales para impulsar sus versiones “cero”.

Retos como “Dry January” (enero seco) o “Sober October” (octubre sobrio) invitan a pausar completamente el consumo durante esos meses; lejos de ignorarlos, las marcas acompañan a sus consumidores con productos “no/low”; contratan a atletas para promover el consumo de sus versiones sin alcohol.

“Renovarse o morir”, diría Unamuno. Esa máxima debería guiar a la industria del alcohol. México es el mayor exportador de cerveza del mundo y ha colocado denominaciones de origen como Tequila y Mezcal en posiciones envidiables por sus ventas internacionales.

Hoy, más que nunca, conviene innovar e invertir en investigación y desarrollo de productos que se adapten al estilo de vida del consumidor.

Sobre todo, este fenómeno deja una lección para quienes han hostigado a la industria de alimentos y bebidas, en especial a los refrescos: la coerción rinde menos que la información.

El consumidor tiene derecho a elegir libremente, no hace falta imponer hábitos como intentaron en algún momento las naciones del bloque soviético.

Cuando el Estado cumple con educar y permitir el flujo de información, los resultados llegan solos.

POST SCRIPTUM. A propósito del sector “no/low”: en un litigio iniciado en 2018, AB-InBev sostuvo que la imagen de su cerveza Michelob Ultra había sido imitada por Amstel Ultra, de Heineken. Recientemente, el 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que no existió imitación de imagen comercial.

Se trata de uno de los litigios más relevantes en materia de competencia desleal de los últimos años, donde se disputó la categoría de cervezas “Ultra”, caracterizadas por tener carbohidratos reducidos y menor graduación alcohólica.

1. Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2025.