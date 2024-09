Caty Monreal no impugnará triunfo de Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc: ‘Es una pena’

Caty Monreal ya no continuará con impugaciones a la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

Caty Monreal finalmente dejó el camino libre a Alessandra Rojo de la Vega para que se convierta en alcaldesa de la Cuauhtémoc de este año y hasta 2027, esto luego de confirmar que acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dieron el triunfo a la abanderada del PRI-PAN-PRD.

A través de una carta lanzada este martes 25 de septiembre, luego de que el Tribunal ratificara el triunfo de Rojo de la Vega, Monreal dijo que respetaba a las instituciones, aunque consideró que la resolución es “una pena”.

“La Sala Superior decidió mantener la determinación de la Sala Regional de la Ciudad de México y no anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc a pesar de la violencia política de género contra mi persona fue avasalladora”, dijo la funcionaria, hija de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Tras las elecciones del pasado 2 de junio que dieron el triunfo a Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc, Caty Monreal ha impugnado el proceso electoral al decir que el hecho de que la señalaran que como hija de Ricardo Monreal fue “impuesta” en la candidatura, además de decir que “candidata del Monrealato” o que formaba parte del “Cártel Monreal al servicio del narcotráfico”.

“Decir que soy un títere, que me impusieron, que me manipulan, que me controlan, es violencia política en razón de género”, dijo Caty Monreal a inicios de septiembre como reclamo y con la exigencia de la suspensión de las elecciones.

La resolución del Tribunal Electoral es que no se acreditó la violencia política de género que acusó Monreal, además de que no hubo calumnia.

“De un análisis contextual de las publicaciones denunciadas no se observan expresiones con elementos de género en perjuicio de la denunciante sino manifestaciones amparadas bajo la libertad de expresión en materia política”, dijo el Tribunal, con lo que se devolvió el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega y se revocó la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con la que se anulaban las elecciones.

“Esta determinación es una pena”, dijo Catalina Monreal. Además, puntualizó que “se ha perdido la oportunidad de sentar el precedente de que nunca más se permitirá usar la violencia política contra las mujeres en un eje de campaña. Hoy más que nunca es evidente la urgencia de tener un Poder Judicial con perspectiva de género.”

¿Qué sigue para Caty Monreal? Esto hará tras perder las elecciones en la alcaldía Cuauhtémoc

Luego de decir que no impugnará más los resultados de las elecciones del 2 de junio que perdió contra Alessandra Rojo de la Vega, Catalina Monreal dijo que cerraba este ciclo “desde su trinchera”, y que continuará su labor en la alcaldía Cuauhtémoc como coordinadora de Morena.

“La verdad tarde o temprano saldrá a la luz, por ahora cierro este ciclo agradecida por el cariño de los vecinos y seguiré trabajando en favor de las causas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, pues ni las derrotas ni las victorias son para siempre”, puntualizó Caty Monreal.