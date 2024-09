Elecciones en Cuauhtémoc: ¿Por qué acusan a Alessandra Rojo de violencia política contra Caty Monreal?

La elección en la alcaldía Cuauhtémoc fue anulada, y Alessandra Rojo de la Vega, quien en los próximos días debería estar asumiendo el mandato, fue señalada de violencia política de género contra su rival, la excandidata de Morena, Caty Monreal.

Fue este 31 de agosto que el Tribunal Electora de la Ciudad de México determinó que Rojo de la Vega, abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD, supuestamente violentó a Monreal, uno de los motivos por los que se anuló la elección y la multaron con 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), equivalente de 27 mil 152 pesos.

Alessandra Rojo de la Vega, ya de paso, fue inscrita al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por las faltas contra Caty Monreal.

La respuesta de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD fue de inmediato, y en una manifestación con simpatizantes aseguró que impugnará la decisión del Tribunal.

Entre los señalamientos, Rojo de la Vega aseguró que la acusan de violencia política por referirse a su rival por su apellido, además de que las decisiones del Tribunal Electoral son impulsadas por compadrazgos cercanos a Ricardo Monreal, exalcalde de Cuauhtémoc, padre de Caty Monreal y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

La violencia política en razón de género es causal para la anulación de elecciones en México desde el 2021, y este recurso fue tomado por Caty Monreal.

¿Qué hizo Alessandra Rojo de la Vega para que se le acusara de violencia política de género?

Caty Monreal denunció que Alessandra Rojo de la Vega la violentó en repetidas ocasiones al sugerir que fue “impuesta” como candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc por imposición de su padre, Ricardo Monreal.

A través de spots y clips de video tomados de los debates, Caty Monreal enumeró las veces en las que Alessandra Rojo de la Vega le dijo “candidata del monrealato”.

Además, expuso carteles pegados en las calles que dicen “Cártel Monreal, los cómplices del narco”, y aparecen imágenes de la candidata y su padre.

“Decir que soy un títere, que me impusieron, que me manipulan, que me controlan, es violencia política en razón de género”, dijo Caty Monreal, quien aseguró que la única respuesta en el caso es anular la elección.

Rojo de la Vega dijo que no la pueden sancionar por llamar a Caty Monreal por su apellido no es violencia de género, sino que se utiliza una lucha en favor de beneficiar a la morenista quien perdió las elecciones.

“Señalar las corruptelas, los fraudes que han hecho, cómo han abusado del erario público durante los últimos 40 años, no es violencia política de género”, dijo Rojo de la Vega.

La mentira como estrategia mediática o de redes sociales no cambian ni modifican las leyes. La violencia no puede disfrazarse como libertad de expresión. pic.twitter.com/6viKBLGjUf — Caty Monreal (@catymonreal_) August 28, 2024