‘No usaron las gafas violetas’: Caty Monreal impugnará sentencia del TEPJF

Caty Monreal, excandidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a la alcaldía Cuauhtémoc, seguirá adelante en su lucha para ser ella quien gobierne la demarcación central de la Ciudad de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le diera un revés el mediodía de este miércoles.

A través de sus redes sociales, la hija del diputado Ricardo Monreal criticó la decisión del TEPJF de anular la sentencia que previamente había emitido el Tribunal Electoral de la CDMX, la cual había anulado la elección a la alcaldía Cuauhtémoc en la que resultó ganadora Alessandra Rojo de la Vega, representante de la coalición del PAN-PRI-PRD.

Además de criticar al Tribunal federal, Caty Monreal insistió que fue víctima de violencia política de género por parte de la candidata ganadora, por lo que impugnará este revés que le impide acceder al poder de la Cuauhtémoc.

“Lamento la decisión del TEPJF, definitivamente no usaron las gafas violetas. La sentencia emitida por el TECDMX es correcta. Como es mi derecho, impugnaré ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, escribió Monreal en su cuenta de X.

¿Cuál fue el argumento del TEPJF en la denuncia de Caty Monreal?

De acuerdo con el TEPJF, el análisis de la Sala Ciudad de México, encontró que los dichos de Rojo de la Vega contra Caty Monreal, encontradas en ocho entrevistas, están amparadas en el derecho de la libertad de expresión, con lo cual no se acredita la violencia política en razón de género ni calumnia electoral.

“De un análisis contextual de las publicaciones denunciadas no se observan expresiones con elementos de género en perjuicio de la denunciante sino manifestaciones amparadas bajo la libertad de expresión en materia política”, dijeron los magistrados.

Asimismo, la Sala Ciudad de México del TEPJF agregó que, contrario a lo resuelto por el Tribunal de la capital, el hecho de que Rojo de la Vega no mencionara a Monreal por su nombre, no lleva por sí mismo decir que la invisibiliza por cuestiones de género, sino que ello puede significar una estrategia publicitaria electoral que tenga como finalidad no exponer el nombre de su oponente.