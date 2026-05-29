Mexicanos ‘le meten recio’ al vapeo pese a ilegalidad del producto

Pese a las restricciones que hay en México para el uso de vapeadores, en el país continúan vapeando cerca de tres millones de personas en México, advirtió la Organización civil “México y el Mundo Vapeando”.

Crece tabaquismo tras prohibición de vapeadores

En vísperas de la celebración del Día Mundial del Vapeo, el 30 de mayo próximo, aseguró que México configuró “la tormenta perfecta” que favoreció a las redes criminales: prohibir los vapeadores y, con ello, incentivar el tabaquismo.

Juan José Cirión, maestro en Derecho por la UNAM y presidente de dicha organización, dijo que el incremento en el consumo de tabaco es una de las peligrosas consecuencias de prohibir los vapers.

Estimó que antes de la prohibición, 6 de cada 10 personas que vapeaban lo hacían como alternativa para abandonar el consumo de cigarros tradicional.

“Sin embargo, derivado de lo complicado y arriesgado que resulta hoy en día encontrar dispositivos para vapear, tres de esas seis personas que vapeaban regresaron al consumo de tabaco”.

Por ello, dijo que no hay elementos para celebrar en México el Día Mundial del Vapeo y, de paso, tampoco el Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, en virtud del citado repunte del tabaquismo.

Señaló que otro efectos del prohibicionismo es el incremento del mercado negro, tanto de vapers como de tabaco, el cual es contreolado por el crimen organizado.

Vapeadores fuman desde la clandestinidad

Explicó que se estima que continúan vapeando en México cerca de tres millones de personas, pese a la política prohibicionista, pero la compra de sustancias y dispositivos, hoy en día, se realizan totalmente a través de canales informales.

“Antes de la prohibición constitucional, había negocios establecidos que, bajo el cobijo de amparos, vendían dispositivos que importaban cumpliendo con normas de calidad, pero ahora, todo se hace en el clandestinaje, donde el gran ganador fue el crimen organizado, el cual contrabandea y vende principalmente este tipo de productos; fue un jugoso regalo que le otorgó el gobierno mexicano”, concluyó.