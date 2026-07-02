El PAN, el Mundial y el México que sueñan

El Partido Acción Nacional decidió que la fecha idónea para dar a conocer un documento con 111 propuestas llamado Soluciones para México, era el jueves pasado. Si querían que la euforia por el tercer juego de la selección lo sepultara, bien hecho, eso lograron.

Es obvio que los problemas de México no desaparecen por la buena marcha del tricolor en el Mundial de Futbol. Precisamente por ello, en estas semanas ha de comunicarse más eficazmente aquello que uno considere indispensable mantener en la agenda.

De cualquier forma, es relevante echar un ojo a un documento de casi 73 páginas, que abusa de la inteligencia artificial en sus ilustraciones (incurren en una pifia al retomar un logo morenista de la Ciudad de México) y que es demasiado largo y, paradójicamente, demasiado escueto al explicar cómos o porqués de las propuestas.

El listado de AN parte de la idea de que todo lo hecho por la Federación desde 2018 está mal: proponen un nuevo Seguro Popular, regresar Estancias Infantiles, vender Dos Bocas, reformar al Poder Judicial...

Luego se ponen creativos y, por ejemplo, adoptan la bukeleana idea de hacer una megaprisión para condenar a cadena perpetua a “narcopolíticos” y delincuentes de “alta peligrosidad”. O sea, con esto de mandar gente a las cárceles, no –de momento– con lo de construirlas, el PAN quiere competir con Morena en el punitivismo.

La lectura del documento deja claro que Acción Nacional aún no sabe, luego de ser derrotado en dos comicios presidenciales, qué quiere proponerle a México. O que no lo sabe en términos estratégicos.

Porque si le dijera al electorado: vamos a echar atrás todo lo que Morena desmontó en estos ocho años, la parte de la ciudadanía que tiene esa nostalgia le agradecerá que no le hagan leer 73 páginas. Es sencillo de comprender; no sabemos si atractivo, pero sí diáfano.

Ahora bien, ¿es realmente una vuelta al pasado lo que pretenden?, y si es así, ¿tiene lógica o congruencia con lo que es (o solía ser) el PAN? O, más importante aún, ¿con lo que México necesita?

Porque este PAN, entre otras cosas, quiere quitarle impuestos a la gasolina. La pregunta obvia es si los panistas creen que hoy es la mejor idea que se puede ofrecer al electorado: bajar el precio de los combustibles al tiempo que se debilita más la recaudación.

Y solo para mencionar un ejemplo más de un documento que peca de generalizaciones huecas. En el punto 72 se lee: “Transporte Público de Primera. Se invertirá en modernizar y ampliar el transporte público. Los usuarios contarán con unidades seguras, cómodas y rápidas. La medida combate desigualdades de movilidad. Moverse será más seguro, barato y eficiente”. Ojalá no le hayan pagado a nadie por redacciones así, que ChatGPT hace por menos de 400 pesos al mes.

En conclusión. Si con un documento así los panistas pretenden activar una discusión nacional, qué buena noticia que nadie pareció tomarles la palabra. Porque, en vez de decirle a la gente algo así como que desean “una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos” (su lema histórico), le dan un menú de chile, mole y manteca.

Les quedan pocos meses para definir un lema y un tema para las campañas de 2027. No es mucho tiempo, y menos cuando la dirigencia de Jorge Romero parece adicta a salidas en falso.

A lo mejor sí querían que pasara inadvertida su lista de 111 propuestas y por eso la presentaron el jueves: deseaban que lo ahogara la ola mundialista.