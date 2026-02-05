Adiós al ‘por si me besa’: ¿Aplicar perfume en el cuello puede dañar tu salud?

Los perfumes contienen ftalatos, sustancias potencialmente dañinas, pero aplicarlos en el cuello no representa riesgo.

Oler bien, ¿pero a qué costo? Recientemente, inició en redes sociales un debate con relación al uso de perfume y lociones corporales sobre el cuello, pues presuntamente causarían problemas de salud a nivel tiroideo.

En días pasados, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó una imagen en la que comparte una advertencia sobre rociar perfumes directamente en el cuello, tal como lo hacen miles de personas normalmente.

“La zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides y, con el uso constante, reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia. No se trata de miedo ni de prohibiciones, sino de tomar decisiones más conscientes en lo cotidiano”, explica la dependencia.

Sin embargo, usuarios de redes sociales aseguran que esta información es falsa o carece de documentación científica, pese a que se citan en la imagen fuentes como la Endocrine Society, CDC y la NIEHS.

Ojo con la tiroides: ¿Por qué haría daño el uso de perfumes en el cuello?

La imagen de la Secretaría de Salud Pública de la CDMX explica que algunas fragancias contienen ftalatos, un tipo de sustancias que ayudan a ‘fijar’ el olor de los perfumes y lociones por más tiempo.

“Pueden interferir con la señalización hormonal cuando la exposición es constante. Mejor aplícalo en la ropa o muñecas”, sugiere la institución.

Varios estudios toxicológicos han detectado estos compuestos en cantidades apreciables en fragancias comerciales y los asocian con efectos biológicos que merecen atención, de acuerdo con un análisis publicado en PubMed.

Ftalatos en perfumes y su riesgo en la salud

Los ftalatos representan cierto riesgo para la salud si se expone a ellos de forma constante. Gran parte de la literatura científica los clasifica como disruptores endocrinos, sustancias capaces de interferir con el funcionamiento normal del sistema hormonal.

El sistema hormonal se regula en gran medida mediante la tiroides. (Foto: Shutterstock)

Aunque la evidencia para efectos específicos derivados del uso de perfumes sigue siendo objeto de estudio, varias investigaciones vinculan la exposición a ftalatos con diversos efectos, como:

Interferencia con el sistema endocrino: ciertos ftalatos pueden imitar o bloquear hormonas naturales, lo que altera procesos como la reproducción y el desarrollo sexual.

ciertos ftalatos pueden imitar o bloquear hormonas naturales, lo que altera procesos como la reproducción y el desarrollo sexual. Asociaciones con desarrollo puberal: la exposición prenatal a ciertos ftalatos puede estar relacionada con un ligero adelanto en la pubertad en niños y niñas, de acuerdo con la Endocrine Society .

la exposición prenatal a ciertos ftalatos puede estar relacionada con un ligero adelanto en la pubertad en niños y niñas, de acuerdo con la . Potencial daño celular: perfumes con niveles altos de ftalatos producen daño en el ADN de células humanas, sugiriendo un posible impacto genotóxico y muerte celular, según investigaciones citadas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Usar perfume en el cuello: Estado actual de la evidencia científica

Es importante señalar que la mayoría de estos estudios no aseguran de forma concluyente que el uso habitual de perfumes cause enfermedades específicas.

La evidencia disponible proviene en buena parte de análisis químicos de exposición, estudios experimentales en células o modelos animales, y algunos estudios epidemiológicos con asociaciones generales.

La aplicación tópica de perfume no tiene la capacidad de producir daños a la salud. (Bloomberg)

Por ejemplo, la Endocrine Society reconoce que diversos químicos presentes en productos de cuidado personal pueden comportarse como disruptores endocrinos. No obstante, aclara que el riesgo no depende de un solo punto de aplicación, pues la absorción de químicos sucede de forma sistémica a través del torrente sanguíneo.

Una revisión narrativa publicada en Frontiers in Public Health concluye que, aunque existen asociaciones teóricas entre algunos ingredientes de perfumes y efectos hormonales, la mayoría de los químicos se evaporan rápidamente.

Por tanto, ninguna autoridad científica establece que aplicar perfume en el cuello sea dañino para la tiroides o el sistema hormonal a niveles de uso normal. El riesgo potencial más discutido es de exposición acumulativa a múltiples productos que contengan esos mismos químicos, no del acto de aplicarlo en el cuello per se.