María León se equivoca al cantar el himno de México en MLB: ‘Me traicionaron los nervios’

¡La serie de Grandes Ligas de Béisbol (MLB) llegaron a México! Este 30 de abril, se celebró un partido entre los San Diego Padres y San Francisco Giants; sin embargo, durante la inauguración la artista María León cometió un error al cantar el Himno Nacional Mexicano.

Desde el pasado 29 de abril, el estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX ha sido sede de una contienda del béisbol entre dos equipos internacionales. La MLB ha realizado cinco series de temporada regular en México, con todas las anteriores disputadas en Monterrey.

Este domingo, antes de la contienda, la cantante María León cometió un error al inaugurar el evento deportivo.

¿Qué pasó con María León en Padres vs. Giants?

María Elizabeth León Herrera es una cantante mexicana originaria de Jalisco que desde una edad muy joven ha tenido interés por el ámbito musical. Es reconocida por algunos de sus álbumes como Alquimia (2022), Inquebrantable (2020), entre otros.

A través de videos en redes sociales, se puede observar que la cantante se plantó este domingo en el estadio Alfredo Harp Helú para cantar el Himno Nacional Mexicano; sin embargo, cometió un error y cambió una parte de la letra:

“Ciña, oh, patria tus sienes de oliva de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino, un solado de Dios escribió”, cantó la mexicana. En redes sociales, se puede apreciar como algunos de los asistentes del video se dieron cuenta del error.

“Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió”, el error de María León en el Himno Nacional Mexicano | #MexicoCitySeries pic.twitter.com/sXIzI8GIRe — Michel Cruz (@CruzPopper16) April 30, 2023

La letra original del Himno Nacional Mexicano dice lo siguiente:

“Ciña, oh, patria tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió”.

El himno fue escrito en el siglo XIX por el poeta mexicano Francisco González Bocanegra, mientras que la música fue escrita por el compositor español Jaime Nunó.

María León se disculpa por equivocarse con el Himno Nacional

En redes sociales, varios internautas han criticado a la cantante mexicana con comentarios como: “tremendo error de María León”, “¡tú no, María León!”, “una lástima”, entre otros.

A pesar de ello, la cantante ya se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales en donde escribió una disculpa hacia sus fanáticos mexicanos:

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional”, escribió la mexicana quien aseguró haber recitado la canción varias veces.

“Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, puntualizó María León en su cuenta de Twitter.

Su disculpa ha tenido reacciones mixtas entre sus seguidores, algunos la criticaron y otros apoyando a la artista con mensajes como: “contigo siempre María León, ánimo, hermano de los errores. también se aprende”, “es de sabios reconocer sus errores”, entre otros.