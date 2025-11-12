Marcha de Generación Z: Oposición pide que no se censure a jóvenes y advierten de grupos de choque

Como presidente nacional del PRI, Moreno también lo deslindó de estar detrás de la protesta de la generación Z. (Cuartoscuro).

Los senadores de oposición se pronunciaron porque el Gobierno respete la manifestación del próximo domingo de la generación Z, pues perfilaron que ellos mismos podrían enviar grupos de choque.

“Que se conduzcan las marchas con respeto, con ánimo, con pasión, y obviamente nadie quiere que haya violencia.

“Pero este gobierno de Morena, para tapar su ineficacia, su ineptitud, manda a los grupos de choque. Ellos son los que mandan a los grupos a reventar para magnificar que son manifestaciones violentas” dijo Alejandro Moreno, senador por el PRI, en entrevista con medios de comunicación.

Como presidente nacional del partido también deslindó al tricolor de estar detrás de la protesta.

“Nosotros no participamos. ¿Por qué? Porque es una marcha de ellos, es una causa de ellos, y que nosotros vemos, simpatizamos y convocamos siempre a que sean con total apertura, transparencia y que no haya violencia. Pero el que va a generar la violencia, los que quieren reventar, son estos cínicos y corruptos de Morena”.

Criticó que el gobierno esté instalando vallas, pues dan cuenta de las “barreras” que siempre ponen para que no haya diálogo.

“¿Ahora quieren censurar a los jóvenes? Eso no es tener madre de este gobierno, porque los jóvenes quieren hablar y están en plena libertad, y ellos están convocando y ellos lo están armando”.

El Pan también defiende marcha de generación Z contra Sheinbaum

Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en el Senado, afirmó que la manifestación será “genuina”, y habrá jóvenes de diversas filas partidistas.

“Qué bueno que salgan los jóvenes a la calle y lo que le decimos al gobierno es que no les tengan miedo, que en lugar de andar investigando qué hay detrás de la marcha, pues mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes y que escuchen a los jóvenes”.

Se le preguntó su opinión en torno a la presencia de Vicente Fox, expresidente de México emanado del PAN, y del cual se burló la Presidenta Claudia Sheinbaum, porque ni pertenece a la generación Z.

“Hasta donde yo entendí lo que están pidiendo los jóvenes, que es que sean únicamente miembros de esa generación los que participen.

“Seguramente hay mucha gente que de buena fe se quisiera sumar. Si los organizadores han tomado la decisión de que sean solamente los integrantes de esa generación, creo es algo que se debe de respetar”.

Sobre los grupos de choque consideró que “siempre existe el riesgo” de que sí sean infiltrados por el propio gobierno.

“Se ha hecho por mucho tiempo, lamentablemente, que se infiltre provocadores justamente para que los ciudadanos se queden con la idea de que la marcha fue un desorden, que la marcha fue un desastre. Ojalá no sea el caso.

“Lo que nosotros le pedimos al gobierno es que respeten a los jóvenes, respetemos su marcha”, agregó.