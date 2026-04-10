Volaris: ¿sube sus tarifas?

Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, reconoció que la aerolínea monitorea la dinámica del mercado para implementar ajustes de capacidad, así como alzas graduales en tarifas y servicios adicionales ante el incremento en el precio de la turbosina.

“La demanda se mantiene robusta de cara a la temporada de primavera; sin embargo, estamos monitoreando de cerca el impacto del aumento en los precios del combustible e implementaremos ajustes de capacidad tácticos, así como incrementos graduales en tarifas y servicios adicionales conforme sea necesario”, anticipó Beltranea al dar a conocer los resultados de tráfico de la aerolínea en marzo.

La turbosina duplicó su costo en las últimas cinco semanas, pasando de 96 a 209 dólares por barril debido al conflicto en Oriente Medio. Al respecto, el directivo señaló que implementarán ajustes de capacidad tácticos conforme sea necesario, proporcionando mayor detalle durante la llamada de resultados del primer trimestre.

Durante marzo de 2026, Volaris transportó 2.7 millones de pasajeros, lo que representa un avance de 4.5 por ciento anual. Sin embargo, en términos trimestrales la emisora incumplió su guía de capacidad en asientos disponibles por milla (ASMs), al reportar un crecimiento de 2.3 por ciento frente al 3 por ciento proyectado. Esta restricción de oferta se concentró específicamente en rutas de baja rentabilidad para proteger el factor de ocupación y los márgenes operativos frente al alza en el costo del energético.

Para el resto del año, el crecimiento operativo de la compañía en México se apoyará en tres ejes estratégicos: las entregas de Airbus, el arrendamiento de aeronaves y la reducción de naves en tierra derivado del proceso de revisión de motores de Pratt & Whitney. Tras alcanzar un punto crítico en enero de 2026 con 41 aviones inactivos, la directiva proyecta cerrar el ciclo con 25 unidades en tierra, lo que arrojaría un promedio anual cercano a las 33 aeronaves fuera de operación.

Fuga de talento mexicano

Las empresas en México enfrentan una tasa de rotación de hasta el 17 por ciento, una de las cifras más altas de la región, según la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH). Reemplazar a un colaborador cuesta entre el 50 y el 200 por ciento de su salario anual, conforme a estimaciones de Deloitte y Gallup. Ante este escenario, el bienestar integral ha pasado de ser un beneficio adicional a un factor decisivo en la permanencia del personal. Actualmente, seis de cada 10 profesionales en el país priorizan los beneficios y el equilibrio vida-trabajo al buscar empleo. Especialistas reunidos por Betterfly indican que las organizaciones transitan hacia modelos centrados en el individuo, donde el crecimiento personal y la salud integral son estratégicos. Lina Vanegas, Head de Marketing para México de Betterfly, señaló que la inversión en el bienestar físico, mental y financiero de los colaboradores genera un compromiso que impacta positivamente el entorno.

Fábrica de negocios 2026

Future Founders México abrió su convocatoria para 2026, consolidándose como un programa intensivo de construcción de startups diseñado para generar tracción real e inversión institucional en un periodo de 100 días. El esquema se dirige a emprendedores en etapa semilla o pre-seed que busquen validar comercialmente su producto y desarrollar un modelo funcional bajo el acompañamiento de figuras con experiencia operativa en el mercado de América Latina.

El programa integra una red de mentores que incluye a Sergio Almaguer de Yaydoo, Alberto Padilla de Briq y José María Sanromán de Kuona AI, asegurando un enfoque práctico basado en la ejecución.

“En México no faltan ideas, falta estructura operativa y acompañamiento estratégico en los primeros 100 días, que son los más críticos”, dijo Ricardo Celaya, Managing Partner de Kolab Ventures, firma que opera el brazo financiero del programa.

Según el directivo, la iniciativa inyecta capital y conocimiento técnico para que los fundadores establezcan fundamentos financieros sólidos desde el inicio de sus operaciones.

Los participantes seleccionados accederán a una inversión de 30 mil dólares, además de soporte especializado de aliados como Google Cloud, AWS for Startups, BlueBox y Notion.

La oferta incluye acceso a expertos en áreas de crecimiento, legal y finanzas. Celaya añadió que buscan identificar a esos fundadores resilientes que tienen la capacidad técnica, pero necesitan el ecosistema correcto para escalar, conectándolos directamente con redes de venture capital y ángeles inversionistas. El proceso de selección prioriza la escalabilidad del negocio y la visión del fundador, con inscripciones abiertas a través de su plataforma digital oficial para este ciclo 2026.