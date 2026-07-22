Masacre en Zacatecas: Suman cinco personas detenidas por el asesinato de 10 hombres

Cinco personas fueron detenidas en los operativos por el asesinato de 10 hombres en Zacatecas.

Los operativos desplegados por autoridades federales y estatales tras el hallazgo de 10 personas asesinadas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto han dejado, hasta el momento, cinco personas detenidas, informó el Gobierno de Zacatecas.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, dieron a conocer la captura de tres personas.

De acuerdo con las investigaciones, éstas podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo y estaría relacionada con los hechos de violencia donde fueron asesinadas 10 personas.

¿Quiénes son los detenidos por la masacre en Zacatecas?

Los detenidos fueron identificados como Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario de Durango, y una adolescente originaria del municipio de Jerez, Zacatecas.

La detención se realizó sobre una brecha de terracería entre la comunidad José María Morelos y la localidad 6 de Enero, en Fresnillo, durante un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Durante la intervención fueron asegurados 113 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, 16 envoltorios y una bolsa con hierba con características de marihuana.

Además, seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos, 40 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y una camioneta Nissan Frontier NP300 con alteraciones en sus números de identificación.

Rodrigo Reyes Mugüerza informó que con estas capturas suman cinco personas detenidas como resultado de los operativos implementados tras los hechos del pasado 18 de julio.

Una persona fue arrestada en Pánuco el 19 de julio, otra en Fresnillo el 20 de julio y las tres restantes este martes; sin embargo, las autoridades no dieron a conocer la identidad de los dos primeros detenidos ni precisaron los delitos que se les imputan.

El funcionario señaló que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad mantendrá el despliegue permanente en Fresnillo y otras regiones del estado para ubicar a los responsables del multihomicidio, esclarecer los hechos y desarticular a los grupos criminales que operan en la entidad.

Gobierno de Zacatecas niega vinculos con el narco

Asimismo, rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos vínculos entre el Gobierno estatal y organizaciones delictivas.

“El Gobierno de Zacatecas no mantiene pactos ni vínculos con ningún grupo delictivo. El único compromiso de esta administración es con la sociedad zacatecana y con la pacificación del estado”, afirmó.

Las detenciones forman parte de las acciones emprendidas tras el hallazgo de los cuerpos de 10 hombres en Morelos, Pánuco y Sain Alto, víctimas entre las que fueron identificados funcionarios municipales, un expresidente municipal y empresarios.

Desde entonces, la entidad mantiene un reforzamiento de seguridad con más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como la instalación permanente del Grupo de Inteligencia Operativa en la 11/a. Zona Militar para coordinar las investigaciones y los operativos.