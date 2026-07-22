Hallan sin vida a Luis Ballardo, el restaurantero desaparecido en Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el homicidio del empresario Luis Ballardo López Corral.

Luis Ballardo López Corral, empresario del sector restaurantero de 31 años, fue hallado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el sábado 18 de julio, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El cuerpo de López Corral fue encontrado en los alrededores de la carretera Morelia-Pátzcuaro y presentaba signos de violencia, por lo que la fiscalía estatal investiga el caso como homicidio.

“Nos unimos a su dolor en estos momentos de profunda tristeza, deseando que encuentren fortaleza, consuelo y paz para afrontar esta irreparable pérdida”, indicó el Gobierno de Tacámbaro en sus redes sociales.

El empresario era conocido en el municipio por su participación en el área de restaurantes y bares.

Ficha de búsqueda difundida por la familia y amigos de Luis Ballardo López Corral.

López Corral era propietario de la cadena de bares “Beer Pong”, cuya sucursal principal se ubica a un costado del Palacio de Gobierno estatal, en la avenida Madero Poniente, en el Centro Histórico de Morelia.

Además, la familia del empresario también manejaba los restaurantes-bar La Casa de Lucky y El Ahogado, ambos lugares ubicados en la avenida Ventura Puente, de Morelia.

¿Qué se sabe del caso de Luis Ballardo López Corral?

Luis Ballardo fue visto con vida por última vez el pasado sábado en Morelia, por lo que familiares y amigos dieron el reporte de su desaparición.

Su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería en la comunidad Cuanajillo del Toro, cerca de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

El resultado de la autopsia practicada por peritos criminalistas de la FGE habría sido que la causa de muerte fue un fuerte impacto en la región torácica.

El cuerpo de López Corral fue velado en la casa familiar Corral este martes 21 de julio.

Hasta el momento, la Fiscalía no reportado personas detenidas ni posibles líneas de investigación, por lo que las i indagatorias continúan para dar con los responsables.