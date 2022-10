Ricardo Peláez sale de Chivas; deja su cargo como director deportivo

La etapa de Ricardo Peláez en las Chivas de Guadalajara ha terminado. El director deportivo anunció su salida tras la eliminación del equipo ante Puebla en el repechaje del Apertura 2022.

En conferencia de prensa desde el Estadio Akron, se oficializó la salida de Peláez, quien asumió el cargo de director deportivo del Rebaño Sagrado en noviembre del 2019, días después del fallecimiento de Jorge Vergara.

“Hoy en la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo y tuvimos una plática larga, la cual para mí va a ser inolvidable en toda mi vida. Nunca había tenido una plática así donde hablamos de muchas cosas, lloramos y nos abrazamos. Ellos decidieron que no continuara en el cargo. Le ”, mencionó Peláez.

Agradecemos a Ricardo Peláez por su compromiso con el Club Deportivo Guadalajara y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

➡️ https://t.co/KJqNpojooG pic.twitter.com/eXx6UpHJG2 — CHIVAS (@Chivas) October 11, 2022

Aunque Peláez no renunció después de la derrota de Chivas ante Puebla, compartió con Amaury Vergara la decisión de su salida, pues no consiguió el objetivo principal de ganar la Liga MX. “Como jugador fallé y ahora como directivo también fallé porque no cumplí lo que prometí”, dijo el exdelantero.

“Mover al técnico o 3, 4 5 jugadores, no alcanza. Hay temas positivos que no los voy a sacar, lo que me interesa es que los dueños están contentos y agradecidos con lo poco que logré”, comentó.

Peláez dijo que apoyará en lo que pueda en la elección del nuevo director deportivo y en el nuevo proyecto del club.

(Información en desarrollo)