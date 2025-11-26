Feria del Tlacoyo 2025: ¿Cuándo y dónde es la celebración gastronómica y musical de Texcoco?

¿No sabes qué hacer el fin de semana? La tradicional Feria del Tlacoyo 2025 ya tiene fecha confirmada y se perfila como uno de los eventos gastronómicos y musicales más esperados en el oriente del Estado de México.

La celebración, que año con año reúne a miles de visitantes, regresa con una edición especial por su XXXI aniversario, una ocasión que promete honrar la cocina tradicional, la cultura popular y el ritmo que caracteriza a la región.

Esta edición tendrá lugar en La Purificación, Texcoco, donde se ofrecerá un programa lleno de sabores típicos, actividades familiares y presentaciones musicales que buscan reforzar el carácter festivo de uno de los encuentros más arraigados en la zona.

Fecha y hora: ¿Cuándo es la Feria del Tlacoyo 2025 en Texcoco?

Según la convocatoria oficial, la Feria del Tlacoyo 2025 se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre, dos jornadas dedicadas a celebrar uno de los antojitos más representativos de México: el tlacoyo. Este alimento prehispánico, elaborado tradicionalmente con masa y relleno de haba, chicharrón frijol o requesón, será el invitado de honor durante ambos días.

El punto de encuentro será en Avenida Tepetitla No. 10, colonia La Purificación, Texcoco de Mora, Estado de México, sede del reconocido restaurante Barbacoa El Pica III, que nuevamente funge como anfitrión del festival. Para quienes asistan, la principal vía de acceso es la carretera Apizaco–Puebla, lo que facilita la llegada desde diversos puntos del estado.

La organización ha puntualizado que, como cada año, el objetivo del evento es seguir impulsando la cocina tradicional, fortalecer la identidad comunitaria y continuar promoviendo el turismo local, uno de los pilares económicos más importantes de la región.

Cartel confirmado: ¿Quién se presentará EN VIVO?

La edición XXXI contará con un elenco encabezado por figuras reconocidas del ámbito artístico, la música tropical y la cumbia. Como parte de las atracciones principales, la organización confirmó que los reyes del evento este año serán:

José Luis Cordero “Pocholo”

Maribel Fernández “La Pelangocha”

Además, el escenario vibrará con presentaciones especiales que pondrán a bailar a todos los asistentes:

Dalia Sosa y su Ritmo Colombiano , quien aportará un toque tropical a la celebración.

, quien aportará un toque tropical a la celebración. Abel Ortiz Chacón , voz original de Los Dinners , con un repertorio clásico para los amantes del romanticismo musical.

, voz original de , con un repertorio clásico para los amantes del romanticismo musical. Los Askis Internacional, quienes cerrarán la jornada con un espectáculo estelar en honor a su trayectoria.

De acuerdo con el cartel oficial, Producciones Coelho también se suma a la organización de esta edición, colaboración que contribuirá al montaje del espectáculo musical y artístico que distingue a esta fiesta.

Con todo esto, la Feria del Tlacoyo 2025 promete dos días de ambiente festivo con énfasis en el consumo local, el baile y la música en vivo. Los organizadores invitan a “bailar, cantar y disfrutar de una fiesta con todo el sabor cumbiero”, reforzando el carácter popular y accesible del evento, diseñado para visitantes de todas las edades.

Los tradicionales tlacoyos serán, por supuesto, el eje central del festival: preparados por manos expertas, acompañados por salsas tradicionales y servidos junto con otras propuestas culinarias típicas de la región. Sin embargo, más que un antojito, el tlacoyo se convierte en el pretexto perfecto para reunirse, convivir, disfrutar la música y, como se dice coloquialmente, “persignar el suelo” al compás de la cumbia.