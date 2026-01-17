(VIDEOS) ‘Volaron’ cascos y pedidos: Policías y repartidores se enfrentan a golpes en Viaducto Tlalpan

Policías y repartidores se enfrentaron a golpes en pleno Viaducto Tlalpan la tarde de este sábado. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Este sábado 17 de enero, se registró un enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y repartidores en motocicleta sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la riña comenzó poco después de la una de la tarde, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron detener a un grupo de repartidores que circulaban por la zona.

En videos difundidos en redes sociales se observa que un grupo de oficiales se acerca a los motociclistas, la mayoría de ellos repartidores de comida por aplicación, quienes se encontraban esperando la luz verde del semáforo.

Al principio tanto policías como repartidores se hacen de palabras, pero el enfrentamiento escala rápidamente y pronto pasan a los golpes.

Las grabaciones muestran que ambos grupos comienzan a intercambiar empujones, forcejeos y gritos en plena vialidad, situación que generó molestia y tensión entre los conductores que se encontraban cerca.

En clips posteriores, compartidos por la cuenta X Tlalpan Vecinos, se observa que el enfrentamiento se trasladó a la banqueta, donde más uniformados perseguían a los repartidores a pie.

Hasta la redacción de esta nota, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana o autoridades de la alcaldía se han pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si existe un número de heridos o detenidos por estos hechos.

Alertan por estafa del ‘falso repartidor’ en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó desde diciembre un aumento de robos a casa habitación cometidos por personas que se hacen pasar por repartidores de empresas de paquetería y plataformas digitales.

Según la dependencia, los delincuentes utilizan motocicletas, mochilas y uniformes apócrifos para engañar a los residentes, quienes abren la puerta pensando que recibirán un paquete.

El modus operandi incluye la intimidación o el ingreso forzado al inmueble, y en otros casos, los delincuentes simulan dejar un paquete para observar rutinas y regresar posteriormente para consumar el robo.

La SSC recomendó a la población verificar la autenticidad de cualquier entrega, no abrir la puerta sin confirmación y comunicarse con los servicios de atención al cliente de las plataformas antes de recibir paquetes.

Esta alerta se suma a la preocupación por la seguridad de los repartidores, quienes no solo enfrentan robos sino también incidentes de violencia en calles y avenidas concurridas de la capital.

Autoridades instan a la ciudadanía a reforzar la vigilancia en los domicilios, mantener contacto con vecinos y reportar cualquier actividad sospechosa a la policía.

Aunque la SSC no precisa un incremento por alcaldía en esta alerta preventiva específica, informes recientes del sector señalan que las zonas con mayor concentración de robos a casa habitación —con o sin violencia— incluyen: