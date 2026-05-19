Port-Laredo fortalece su infraestructura multimodal ante el nuevo T-MEC

LAREDO, Texas.— En medio de la revisión del T-MEC, el avance del nearshoring y las crecientes presiones geopolíticas que están redefiniendo las cadenas globales de suministro, Port-Laredo impulsa una nueva etapa de integración logística y cooperación internacional que posiciona a la frontera entre México y Estados Unidos como uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio continental.

Esta visión será uno de los ejes centrales del Port-Laredo Global Trade Summit ’26, que reunirá este julio en Laredo, Texas, a especialistas en comercio exterior, logística, infraestructura, manufactura, transporte, tecnología y política pública para analizar el futuro operativo y estratégico de Latinoamérica.

Como el puerto terrestre número uno de Estados Unidos en valor de comercio internacional, Port-Laredo no solo destaca por el volumen que diariamente cruza su frontera, sino por la capacidad de su infraestructura para sostener, escalar y diversificar operaciones en un entorno global cada vez más complejo.

El encuentro abordará temas como la actualización de reglas del T-MEC, resiliencia logística, nearshoring, infraestructura crítica, comercio transfronterizo y nuevas plataformas multimodales que están transformando el movimiento de mercancías entre América Latina, México, Estados Unidos y Canadá.

Infraestructura diseñada para operar a gran escala

El World Trade Bridge se ha consolidado como el principal corredor de carga comercial entre México y Estados Unidos, dedicado casi en su totalidad al movimiento de mercancías. Su diseño permite operaciones intensivas enfocadas en velocidad, eficiencia y alto volumen, convirtiéndolo en uno de los activos logísticos más relevantes de América del Norte.

A esta infraestructura se suma el Colombia-Solidarity Bridge, cuya importancia continúa creciendo como una alternativa estratégica que fortalece la capacidad operativa regional, reduce presión sobre los flujos comerciales y genera redundancia logística en escenarios de alta demanda.

Actualmente, el sistema Port-Laredo opera cerca de 19 mil contenedores diarios y las proyecciones estiman un crecimiento significativo hacia el final de la década, impulsado principalmente por la relocalización industrial y el fortalecimiento de cadenas de suministro regionales.

El modelo multimodal que redefine el comercio regional

Más allá de los cruces fronterizos, Port-Laredo impulsa un esquema multimodal que integra transporte terrestre, ferroviario y aéreo con corredores marítimos estratégicos utilizados por el comercio internacional.

En este contexto, puertos como Puerto de Manzanillo, Puerto Lázaro Cárdenas y Puerto Progreso adquieren una nueva dimensión como plataformas complementarias para fortalecer la integración logística continental y diversificar rutas de comercio internacional.

El corredor articulado desde Laredo hacia el norte mediante la I-35 permite conectar mercancías provenientes de México con algunos de los principales centros industriales y de consumo de Estados Unidos, fortaleciendo un modelo de distribución continental cada vez más relevante para exportadores, importadores y operadores logísticos.

Esta combinación de infraestructura terrestre, ferroviaria, aérea y marítima posiciona a Port-Laredo como uno de los nodos logísticos más importantes del hemisferio occidental.

Certeza operativa en una nueva etapa del comercio

En el entorno actual, la competitividad ya no depende únicamente de capacidad o volumen. La continuidad operativa, la resiliencia logística y la capacidad de adaptación se han convertido en factores decisivos para el comercio internacional.

La ventaja estructural de Port-Laredo radica precisamente en esa capacidad de absorber crecimiento sin comprometer eficiencia, manteniendo estabilidad operativa incluso bajo escenarios de presión logística o cambios regulatorios.

Para exportadores, importadores, agentes aduanales, operadores logísticos y empresas manufactureras, esto representa un elemento crítico: certeza operativa en una etapa de transformación acelerada del comercio internacional.

Una invitación al futuro del comercio internacional

El Port-Laredo Global Trade Summit ’26 busca convertirse en una plataforma de diálogo, análisis y colaboración entre los principales actores del comercio internacional de América del Norte.

Empresas exportadoras, operadores logísticos, transportistas, agentes aduanales, especialistas en cumplimiento regulatorio, autoridades y líderes de infraestructura tendrán la oportunidad de participar en conferencias magistrales, paneles y talleres enfocados en las nuevas reglas, retos y oportunidades que definirán el comercio regional en los próximos años.

En un momento donde América del Norte redefine sus cadenas de suministro y fortalece su integración económica, Port-Laredo se consolida no solo como el principal puerto terrestre de Estados Unidos, sino como una de las plataformas estratégicas más relevantes para el futuro del comercio continental.

Más información y registro: https://portlaredo.com/global-trade-summit/