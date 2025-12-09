Quintana Roo mira a 2026

Habitas Tulum | Riviera, Maya (Yucatan) Luxury Hotel, Resort, and Travel Photographer | Architecture + Lifestyle | Tanveer Badal Photography // TANVEERBADAL.COM

El estado de Quintana Roo refuerza su estrategia de crecimiento turístico con tres ejes que convergen: la diversificación de mercados internacionales, su presencia en la feria de turismo más relevante de Europa y la confirmación de dos grandes resorts como campamentos base de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta semana, durante su participación en la World Travel Market (WTM) Londres –una de las ferias más influyentes del sector– el estado expuso sus proyecciones de crecimiento, fortaleció alianzas estratégicas y destacó la designación de los resorts Moon Palace Cancún y Fairmont Mayakoba, como campamentos base para selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Caribe Mexicano llegó a Londres sosteniendo indicadores sólidos. Según datos de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), en 2024 México recibió más de 2.1 millones de turistas europeos; de ellos, el 59.7% eligió Quintana Roo como destino principal.

El mercado británico se mantiene entre los más importantes, de enero a agosto de 2025, más de 245 mil visitantes provenientes del Reino Unido llegaron al estado, de acuerdo con el Centro de Información y Estadísticas de Quintana Roo (Datatur-SEDETUR).

La estancia promedio de los británicos en el destino es de 10 días, lo que representa una derrama económica significativamente mayor respecto de otros mercados internacionales.

Durante los tres días del evento, SEDETUR y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) sostuvieron una agenda activa de reuniones con aerolíneas, mayoristas y socios estratégicos. Entre los avances más relevantes, se concretó una alianza de promoción con TUI Group, la empresa de turismo integrado más grande del mundo, que incluirá acciones conjuntas de marketing para impulsar la venta de Cancún, Tulum y la Riviera Maya.

British Airways confirmó la continuidad de su vuelo diario Londres–Cancún para 2026, mientras que Virgin Atlantic consolidó su retorno al destino con altos niveles de ocupación. Aer Lingus anunció el inicio de la ruta Dublín–Cancún en enero de 2026.

Además, se sostuvieron reuniones estratégicas con Ávoris, Soltour, W2Meet y El Corte Inglés, orientadas a fortalecer la presencia del destino rumbo a FITUR 2026.

Crecimiento sostenido y expectativas a 2026

El estado se encuentra actualmente en una fase de expansión. De acuerdo con cifras de ASUR, el operador aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Cancún, el tráfico internacional creció alrededor del 7% anual durante 2024, impulsado por la diversificación de rutas y la recuperación de conexiones transatlánticas.

A su vez, el World Travel & Tourism Council (WTTC) ha señalado que Quintana Roo continúa entre los territorios de mayor contribución turística al PIB nacional, con un impacto directo en empleo y consumo local.

Las proyecciones estatales indican que en 2025-2026 el destino podría registrar incrementos adicionales en ocupación y conectividad, particularmente en los segmentos de lujo, wellness y turismo de experiencias culturales.

La confirmación de Moon Palace Cancún y Fairmont Mayakoba como campamentos base para selecciones participantes en el Mundial representa un punto de inflexión para el posicionamiento internacional del destino. La designación se basó en criterios de infraestructura, hospedaje, logística, servicios médicos, canchas certificadas y seguridad, evaluados directamente bajo los lineamientos de la FIFA.

El Mundial 2026 podría atraer a México más de 5 millones de visitantes adicionales, según estimaciones del Comité Organizador México 2026, lo cual se reflejará en mayor ocupación hotelera, consumo local y visibilidad global.

Quintana Roo será, además, puerta de entrada aérea, gracias a la conectividad del Aeropuerto Internacional de Cancún con ciudades sede y capitales europeas.

Durante la WTM, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presentó los 12 destinos del Caribe Mexicano, destacando no solo playas, sino experiencias relacionadas con cultura maya, naturaleza, gastronomía contemporánea y turismo regenerativo, en línea con la “Nueva Era del Turismo” promovida por la gobernadora Mara Lezama.