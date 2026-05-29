Designan al exministro Alfredo Gutiérrez Ortiz como integrante del Consejo de Supervisores de Harvard

La Universidad de Harvard anunció la elección de nuevos integrantes de sus órganos de gobierno, entre ellos el jurista mexicano Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formará parte del Consejo de Supervisores (Board of Overseers), uno de los principales cuerpos rectores de la institución.

En las elecciones de exalumnos celebradas este año, los graduados de Harvard eligieron a siete nuevos miembros para integrar el Consejo de Supervisores y a seis para la junta directiva de la Asociación de Exalumnos de Harvard (HAA). Los nuevos supervisores asumirán sus cargos el próximo 29 de mayo.

¿Quién es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena?

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es egresado de la Maestría en Derecho (LL.M.) de Harvard en 1998 y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, por lo que su elección lo convierte en uno de los nuevos integrantes de este órgano encargado de supervisar y asesorar el rumbo estratégico de la universidad.

Junto con Gutiérrez Ortiz Mena fueron electos Arti Garg, ejecutiva tecnológica de AVEVA; Teresa Hillary Clarke, presidenta y editora ejecutiva de Africa.com; Nadine Burke Harris, ex Cirujana General de California; y Philip L. Harrison, director ejecutivo de Perkins&Will.

Harvard informó que más de 31 mil exalumnos participaron en el proceso electoral. Los candidatos fueron propuestos por un comité de nominaciones de exalumnos designado por la Asociación de Exalumnos de Harvard.

El Consejo de Supervisores, establecido formalmente en 1642, es uno de los dos órganos de gobierno de Harvard junto con la Corporación de Harvard.

Entre sus funciones destacan la evaluación periódica de las facultades y departamentos de la universidad, así como el acompañamiento estratégico a la administración universitaria en temas académicos e institucionales.