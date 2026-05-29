Por qué México puede quedar fuera del T-MEC sin darse cuenta

CEO de ALLIANCE.

México vive un momento que, en teoría, debería ser decisivo. El nearshoring ha reposicionado al país en el mapa industrial global, la inversión extranjera mantiene una tendencia creciente y las cadenas de suministro se están reconfigurando hacia Norteamérica. Bajo esa lógica, México debería consolidarse como uno de los principales ganadores.

Sin embargo, hay una variable estructural que está siendo subestimada: la mayoría de las empresas mexicanas no está realmente integrada a esas cadenas de valor.

No se trata de una percepción. Es una condición operativa. Solo una fracción del tejido empresarial cumple hoy con los estándares que exige el comercio internacional en términos de trazabilidad, certificación y capacidad de ejecución. El resto —la gran mayoría— permanece fuera del radar del C-Level global, no por falta de talento, sino por falta de estructura.

Durante años se asumió que el acceso a mercados internacionales dependía de costos competitivos o relaciones comerciales. Ese paradigma ya no es suficiente. Las disrupciones logísticas, los cambios regulatorios y las tensiones comerciales dejaron de ser eventos extraordinarios: hoy son condiciones permanentes del sistema. Las empresas líderes no esperan estabilidad; diseñan sus operaciones para competir dentro de ella.

En este contexto, el requisito de contenido regional del 65% en el T-MEC adquiere otra dimensión. Ya no es un lineamiento técnico que se resuelve en papel, sino un mecanismo de validación estructural. Su aplicación, cada vez más rigurosa, elimina espacios para la simulación y obliga a responder una pregunta crítica: ¿puede una empresa demostrar, con evidencia auditable, el origen de cada componente de su producto?

Si la respuesta es no, el resto pierde relevancia. Capacidad productiva, precio o incluso relaciones comerciales quedan subordinadas a un criterio binario: se cumple o no se cumple.

A este desafío se suma la capacidad operativa real. El sistema eléctrico nacional muestra señales de presión, con márgenes de reserva cada vez más estrechos frente a una demanda industrial creciente. En este entorno, la eficiencia deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición de viabilidad. Lo mismo ocurre con el mantenimiento, la confiabilidad de los procesos y el control del costo total de operación.

La logística añade otra capa de complejidad. En muchos casos, el costo real de mover productos no está reflejado en los estados financieros; se diluye en retrasos, tiempos muertos y descoordinación. Es un costo silencioso que erosiona márgenes y compromete la competitividad.

El resultado es una paradoja: el nearshoring genera oportunidades de ingreso, pero la ineficiencia operativa captura ese valor antes de consolidarse.

Frente a este escenario, la revisión del T-MEC en 2026 no es un trámite administrativo, sino un punto de corte. Ahí se definirá qué empresas tienen la capacidad de mantenerse dentro del sistema y cuáles quedarán fuera por incapacidad de cumplimiento.

La integración real a cadenas globales no se construye en meses. Requiere tiempo, inversión y rediseño de procesos. Pensar que esto se resuelve con relaciones o visibilidad es un error. El nuevo estándar no es a quién conoces, sino qué tan integrable eres.

México no enfrenta un problema de oportunidad, sino de ejecución. Puede capturar una parte relevante del nuevo orden industrial o limitarse a un rol de ensamblaje sin control de valor. La diferencia la marcarán las empresas que entiendan esto a tiempo.

Porque en el nuevo T-MEC la pregunta ya no es si puedes producir, sino si puedes demostrar que perteneces.