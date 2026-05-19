Con flores moradas a crochet: ¿Cuánto cuesta y en dónde comprar la corbata que usó Clara Brugada?

Clara Brugada utilizó la corbata con aplicaciones a crochet durante algunos eventos públicos, por lo que llamó la atención. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Si hay un color que se puede asociar con Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es el morado. Un tono que lleva en vestidos, collares, aretes y hasta en una corbata que no pasó desapercibida.

El accesorio cuenta con aplicaciones florales a crochet, las cuales destacan debido a que la corbata es completamente negra, un detalle maximalista que dio un ‘pop’ de color al traje sastre con chaleco que portaba la mandataria.

La corbata de Clara Brugada está lejos de ser un accesorio de lujo, ya que no pertenece a colecciones de firmas como Yves Saint Laurent, Gucci o Loro Piana, e incluso tiene un precio accesible.

La corbata de Clara Brugada tiene precios accesibles y se puede comprar en Temu. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Quién fabricó la corbata que usó Clara Brugada?

La prenda que utilizó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México es fabricada por EZD Clothing Accessories, una marca especializada en la creación de cuellos falsos, moños y corbatas para hombres y mujeres.

La tienda ofrece desde accesorios sencillos en colores sólidos y elegantes, como el negro, hasta las clásicas corbatas a rayas y otras ideales para uniformes escolares con franjas blancas.

No obstante, también cuentan con diseños innovadores con aplicaciones florales a crochet —detalles tejidos a mano con gancho y estambre mediante diferentes técnicas—, ya sean planas o con relieve.

La corbata de Clara Brugada tiene flores a crochet en 3D, ubicadas justo debajo del nudo y en la punta. Ambas aplicaciones están conectadas por un tallo verde, también tejido.

La corbata de Clara Brugada se fabrica en China y tiene 34 cm de largo. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

“Es un diseño único y elegante (...) ideal para desfiles y fiestas”, indica EZD Clothing Accessories. La pieza se fabrica en China, mide 34 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho; aunque no se especifican los materiales con los cuales está elaborada.

Además, resulta práctica, debido a que ya cuenta con el nudo hecho. Para usarla, tiene un resorte y un broche que permiten ajustarla según las necesidades de cada persona.

Clara Brugada utilizó esta prenda el pasado 14 de mayo durante diferentes eventos públicos. La mandataria combinó la corbata con un traje gris claro y camisa blanca; las flores iban a juego con los aretes morados que llevaba.

¿Cuánto cuesta la corbata de Clara Brugada y dónde comprarla?

A diferencia de marcas como Dolce & Gabbana —firma en la que las corbatas llegan a costar más de 5 mil pesos—, EZD Clothing Accessories maneja precios mucho más accesibles.

La corbata que usó Clara Brugada tiene un precio de 247 pesos y se puede pedir en morado, como la de la mandataria, en rojo o combinada: con una flor blanca y otra guinda, lo que hace más llamativa la prenda.

La corbata de Clara Brugada se puede comprar en Temu. (Foto: Captura de pantalla)

Esta pieza puede comprarse directamente en Temu, la plataforma de venta en línea, donde además suelen existir descuentos. Actualmente, la corbata similar a la que usó Clara Brugada cuesta 99 pesos por pieza.

Temu también ofrece la opción de comprar tres piezas de diferentes colores por 494 pesos (con descuento, el precio final es de 231 pesos) o hasta seis piezas por mil 769 pesos (que con la rebaja cuestan 445 pesos).