Dwayne Johnson ¿hace del baño en botellas de agua?: El actor lo revela

Dwayne ‘La Roca’ Johnson mantiene su musculatura con una intensa rutina de gimnasio, lugar en el que pasa gran parte de su tiempo para lograr el físico con el que ha sido reconocido a lo largo de su carrera.

Recientemente, el actor de Jungle Cruise y Red Notice confesó en una plática con la revista Esquire sus prácticas para ir al baño que incluyen ¿botellas de agua? La respuesta es afirmativa, pues tiene que orinar en estos recipientes de plástico y la razón es que la mayoría de las instalaciones a las que acude para su entrenamiento de pesas no cuentan con un baño formal.

“Normalmente me mantengo bastante hidratado. Necesito ir mucho al baño. No mucho, pero probablemente un par de veces durante un entrenamiento tengo que ir al baño”, confesó sobre el uso de botellas viejas de agua que reutiliza para ese propósito.

El día de hoy, Johnson estrena su último proyecto para la plataforma Netflix junto a un elenco conformado por Ryan Reynolds y Gal Gadot. Bajo la dirección de Rawson Marshall Thurber, Red Notice es una comedia de acción que trata sobre la alerta roja emitida por la Interpol para atrapar a una ladrona de arte.

El actor también ha sido requerido por Vin Diesel, quien le pidió públicamente regresar a la franquicia de Rápidos y Furiosos para el final de la saga, con la película diez.

“Mi pequeño hermano Dwayne. Ha llegado el momento. El mundo espera el final de Rápidos y furiosos 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay día festivo que pase para ellos y que tú no envíes buenos deseos. Te dije hace años que le iba a cumplir mi promesa a Paul. ¡Juré que alcanzaríamos la mejor película en el final, que será la 10! pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia, tienes un papel muy importante que jugar. ‘Hobbs’ no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”, escribió Diesel con dedicatoria especial.