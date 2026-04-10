Recuperar a Pemex

Son buenas noticias las que se han dado a conocer en las últimas semanas para el sector energético. El regreso de nuevos planes para operar el fracking, la entrada nuevamente del sector privado en proyectos con la paraestatal petrolera y desde luego, los anuncios de que se avanza –en teoría–, en los pagos a los proveedores a quienes Petróleos Mexicanos (Pemex) les debe, bajo la conducción de Víctor Rodríguez.

Edgar Amador (Ilustración de Lorena Martínez)

Sin embargo, todo indica aún hay un largo camino en el tema de los adeudos. Recodará el vehículo financiero Orión, que utilizó Pemex para el pago a proveedores, coordinado con Banobras que lleva Jorge Mendoza y la Secretaría de Hacienda con Edgar Amador, por hasta 250 mil millones de pesos que serían destinados para disminuir la abultada deuda de la paraestatal que mantuvo ahogados a proveedores y prestadores de servicios.

Si bien los adeudos disminuyeron, éstos unicamente correspondieron a trabajos y servicios ejecutados en el 2025; es decir, la deuda que dejó la administración de 2024 y años anteriores sigue sin liquidarse al día de hoy y hay empresas a las que simplemente les deben millones de pesos.

A poco mas de seis meses del anuncio, funcionarios de primer nivel de las tres dependencias ya trabajan en un segundo vehículo financiero al que han llamado “Orión 2” que estará respaldado por un nuevo levantamiento de recursos de la banca comercial e inversionistas institucionales.

Eso sí, se prevé que de nueva cuenta los proveedores harán fila para el pago, previa validación de contratos y facturas por parte del equipo de Víctor Rodríguez Padilla. La gran incógnita es si este mecanismo que diseña Edgar Amador, desde la Secretaría de Hacienda, será para cubrir la millonaria deuda que dejó el gobierno de López Obrador o será para sostener los trabajos de exploración, extracción y producción de este año, es decir lo que recién se ha anunciado este año.

Lo cierto es que Pemex, a pesar de las señales que ha enviado, continúa con baja liquidez para la operación diaria que impide el mantenimiento de infraestructura, modernización de equipos y lo que es peor, pondría de nueva cuenta en crisis operativa a todo el sector.

Esto sin olvidar, los escándalos que siguen vivos de sus proveedores y empleados. Ahí tiene la denuncia hecha en contra de la mamá de la famosa quinceañera de Tabasco y claro, a un día del anuncio del fracking los grupos ambientalistas han sacado las banderas para pelear esa batalla, y cerrando la semana con el incendio en una bodega en Dos Bocas, en fin, siguen momentos complicados en Pemex.

Mejorar la logística del combustible

La economía mexicana no funciona sin una red eficiente de distribución de combustibles. En el entorno mundial actual, con una alta incertidumbre de los precios de los combustibles, es fundamental que las compañías mantengan el control de los costos de distribución y logística para neutralizar los efectos negativos para el consumidor final.

Y es que la gasolina, diésel, gas natural, gas LP, y otros derivados de combustibles son insumos estratégicos que sostienen desde la movilidad urbana hasta la operación industrial, pasando por el transporte de mercancías y la generación eléctrica.

Galo Macías (Ilustración de Lorena Martínez)

En esa cadena, hay empresas que trabajan en cumplir esa función crítica, aunque muchas veces invisible. Ahí tiene el ejemplo de Noble Energy México que lleva Galo Macías y es que en la última década actores privados han contribuido a diversificar la oferta, mejorar la logística y profesionalizar la cadena de suministro para que el combustible llegue, en tiempo y forma, a donde se necesita, algo que a veces se nos olvida.

Su papel es evitar disrupciones en instalaciones estratégicas, mantener la continuidad del sistema energético y gestionar excedentes y subproductos complejos.

La experiencia reciente ha mostrado que cualquier disrupción —ya sea por temas regulatorios, operativos o conflictos bélicos— puede impactar directamente en el abasto y es ahí donde empresas internacionales con presencia local se ha especializado en la comercialización y distribución energética de productos en México como gasolina Magna y Premium, diésel automotriz e industrial, gas natural y LP, coque, entre otros. En el caso de Noble Energy, en el último año transportó 125 millones de litros de gasolina, 150 millones de diésel, 450 mil toneladas de coque y 30 millones de litros de naftas.

Tianguis Turístico y Mundial a la Vista

Josefina Rodríguez (Ilustración de Lorena Martínez)

En donde trabajan ya a marchas forzadas para tener el mejor panorama es en la Secretaría de Turismo que lleva Josefina Rodríguez Zamora. Por un lado, tienen ya a la vuelta de la esquina los 50 años del Tianguis y que este año celebrará su aniversario en Acapulco, que en estos años ha tenido que sobrevivir y revivir a dos grandes huracanes, el peor que fue Otis, que hay que decirlo al menos en el sector restaurantero, las inversiones y nuevas propuestas sí han dado nueva vida al puerto.

En la parte de hospedaje, las inversiones más visibles de Mundo Imperial de Juan Antonio Hernández, pero también Grupo Posadas que tiene en la presidencia del Consejo de Administración a Pablo Azcárraga Andrade han trabajado para mejorar sus hoteles.

La otra tarea en la que está enfocada la dependencia de turismo federal, es en el Mundial, en donde más allá de promover las ciudades destino, también se han enfocado en que existan los lugares seguros y de primer nivel para que los turistas y mexicanos se reúnan a ver los partidos en las llamadas Fans Fest que tanto han funcionado en otros países, pero que requieren organización logística y participación de privados; así tendremos las áreas gratuitas que ya preparan los distintos gobiernos locales, pero también áreas con costo para vivir otras experiencias: diversión para todos.

Los puentes de Baja California

Marina del Pilar Ávila (Ilustración de Lorena Martínez)

Para terminar el sexenio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se habrán invertido más de 50 mil millones de pesos en obra pública estatal, lo que ha cambiado hay que decirlo algunas vistas de la ciudad.

Entre las obras de infraestructura más conocidas de la actual administración bajacaliforniana están los llamados “Hot wheels” de Mexicali y Tijuana.

Se trata de grandes puentes que conectan vialidades en donde se suelen registrar grandes congestionamientos. El primero lo conforman dos puentes en Eje Central y Río Nuevo en Mexicali inaugurados a fines de febrero y marzo de este año, mientras que el Nodo Alamar de Tijuana fue parcialmente abierto el mes pasado. El sobrenombre se le habría ocurrido a la gobernadora por la similitud de las vialidades con las pistas de carritos de su hijo.

Las obras fueron tema en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Baja California, presidida por Germán Rafael Vidal Ibarra.

Y hablando de fin de sexenio, el miércoles renunció el secretario de Gobierno estatal, Alfredo Álvarez Cárdenas, para buscar la candidatura a gobernador de Baja California por Morena. La entidad es una de las 17 que renovarán gubernatura, ya hablaremos más de los “suspirantes”.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.