Liofilización, innovación para madres profesionistas

La liofilización de leche materna se posiciona como una solución tecnológica clave para mujeres (Foto: Milk by You)

La liofilización de leche materna se posiciona como una solución tecnológica clave para mujeres que buscan conciliar la maternidad con una vida activa y profesional, un mercado donde la empresa Milk By You surge como una alternativa real para aportar practicidad, movilidad y una conservación prolongada.

Al transformar el alimento líquido en polvo, este proceso innovador facilita su almacenamiento y transporte sin comprometer la gran mayoría de sus propiedades nutricionales e inmunológicas esenciales.

La liofilización es un proceso de deshidratación a bajas temperaturas mediante congelación y vacío, utilizado desde hace décadas en las industrias farmacéutica y alimentaria. Aplicado a la leche materna, este método permite extender su vida útil y facilitar su almacenamiento y transporte sin necesidad de congelación permanente.

La evidencia científica disponible, incluyendo estudios publicados en Journal of Human Lactation y European Journal of Pediatrics, ha mostrado resultados alentadores sobre el potencial de la liofilización para conservar componentes inmunológicos y nutricionales de la leche materna bajo condiciones controladas.

Asimismo, el proceso puede ayudar a reducir algunos efectos asociados al almacenamiento prolongado y a las variaciones de temperatura propias de los sistemas de congelación caseros.

De acuerdo con expertos en salud maternoinfantil, esta tecnología representa un pilar de flexibilidad para madres trabajadoras, mujeres que viajan o familias que buscan crear reservas estratégicas.

Milk By You desarrolló un modelo logístico integral que incluye la recolección de la leche congelada mediante kits especializados diseñados para mantener la cadena de frío, el proceso en laboratorio y la entrega del producto final en sobres o empaques de mayor volumen.