De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México

La familia Hysa tiene empresas relacionadas con el sector restaurantero, de casinos, ropa e hidrocarburos.

La familia Luftar Hysa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y con operaciones de lavado de dinero a través de distintas empresas, esto luego de una acusación de la oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, según sus siglas en inglés), los señalara como una organización criminal transnacional.

La OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro, explicó que cinco integrantes de la familia Hysa, a través de sus empresas, mueven “grandes sumas” de dinero de México a Estados Unidos, esto con el respaldo del crimen organizado, así como con cómplices estadounidenses, para blanquear recursos ilícitos.

Incluso señalaron a la familia de formar parte de un Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), con operaciones criminales en México, Europa, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son las empresas relacionadas con la familia Hysa y el lavado de dinero?

Las empresas que utilizaría el Grupo de Crimen Organizado Hysa para lavar dinero al Cártel de Sinaloa, y sus giros, son:

Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., considerada central en las operaciones del grupo.

Rosetta Gaming S.A. de C.V.

Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.

S.A. de C.V. El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.

Cucina Del Porto S.A. de C.V.

Hysa Forwarders S.A. de C.V.

Bliri S.A de C.V.

Entretenimiento Villahermosa S.A de C.V.

Entretenimiento y Espectáculos BCSA de C.V.

Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.

H Hidrocarburos S.A. de C.V.

Hysa Holdings S.A. de C.V.

LH Pro-Gaming S.A. de C.V.

LH Rental S.A. de C.V.

Operadora Alejil S.A. de C.V.

Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.

Procesadora de Alimentos S.A. de C.V.

Entretenimiento Palermo está relacionado con la operación de casinos en México de la familia Hysa, mismos que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. Entretenimiento y Espectáculos BCSA también está relacionada con las actividades de juegos de azar y apuestas.

Diversiones Los Mochis, así como Bliri, están relacionado con la fabricación de maquinaria industrial, eléctrica y electrónica. Se suman a estas actividades Entretenimiento Villahermosa y LH Rental.

Rosetta Gaming también está relacionada con casinos; sin embargo, más allá de su operación la empresa de la familia Hysa, según su perfil en LinkedIn, se trata de un estudio de desarrollo de videojuegos para los centros de apuestas, así como de soluciones para el sector. Tiene su sede en Cracovia, Polonia.

Saliendo de las actividades relacionadas con casinos, LH Pro Gaming, con sede en Nuevo León, se dedica a otras actividades de entretenimiento y recreación, mientras que Alejil se dedica a las actividades financieras y de seguros, así como la operadora de empresas LH.

H Hidrocarburos, como lo dice su nombre, se concentra en la fabricación de productos refinados del petróleo, mientras que Hysa Forwarders está relacionado con la venta de ropa, calzado y artículos de piel.

Finalmente, Cucina del Porto, Procesadora de Alimentos y El Arte de Cocinas están relacionadas con servicios de alimentación.

Los líderes de la familia Hysa

Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon son los líderes de la familia Hysa que están relacionados con actividades para el Cártel de Sinaloa.

Aunque son originarios de Albania, la mayoría de sus actividades se concentran en México, especialmente en Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja California, aunque también tienen operaciones en Cracovia, Polonia y Quebec, Canadá.

Luftar Hysa sería el líder de la familia o al menos una de las cara más visibles, ya que en el pasado ha dado entrevistas sobre sus empresas.