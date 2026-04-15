A veinte años de la ‘Ley Televisa’

A veinte años de la publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión”, conocido coloquialmente como la “Ley Televisa”, México se encuentra en un punto de inflexión que obliga a mirar hacia atrás como una advertencia vigente.

Aquel paquete de reformas publicado el 11 de abril de 2006, impulsado en el contexto del gobierno de Vicente Fox Quesada, se presentó como una modernización necesaria del sector, pero en realidad constituyó un intento fallido de capturar el aparato regulador en beneficio de intereses dominantes, debilitando los principios de competencia y rectoría del Estado en un ámbito estratégico para la democracia contemporánea, como lo es el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión.

La llamada “Ley Televisa” no puede entenderse sin situarla en el contexto de transición democrática que vivía el país. En ese entorno, la reforma de 2006 introdujo modificaciones que favorecían la concentración en la industria de la radiodifusión, particularmente mediante la asignación de refrendos automáticos y la consolidación de ventajas para los concesionarios existentes.

El discurso de eficiencia y certeza jurídica ocultaba una lógica de captura regulatoria que fue rápidamente señalada por diversos actores, incluyendo académicos, legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los aspectos más críticos de aquella reforma fue la determinación de que no hay derechos adquiridos sobre el espectro radioeléctrico, un recurso escaso cuya administración corresponde al Estado en beneficio del interés público.

En este punto, resultó fundamental el mecanismo de control a través de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar algunas porciones normativas de la reforma.

Este precedente judicial también sentó las bases para una concepción más robusta del Estado regulador.

El resurgimiento de un esquema regulador desconcentrado, dependiente del Ejecutivo Federal, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener la autonomía técnica y la imparcialidad en la toma de decisiones.

Este retorno evoca inevitablemente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuya historia estuvo marcada por limitaciones estructurales derivadas de su subordinación jerárquica.

La Cofetel operaba en un entorno donde las decisiones estratégicas podían verse influenciadas por consideraciones políticas, lo que debilitaba su eficacia como regulador.

Ninguno de los modelos de un regulador es intrínsecamente perfecto, pero la experiencia histórica de la “Ley Televisa” sugiere que la ausencia de contrapesos puede derivar en decisiones que favorezcan intereses particulares en detrimento del interés público.

Asimismo, la acción de inconstitucionalidad 26/2006 evidenció el papel crucial del Poder Judicial como garante de los principios constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Este precedente sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en un contexto donde las decisiones regulatorias pueden tener impactos significativos en la estructura del mercado.

A veinte años de la “Ley Televisa”, México enfrenta el desafío de no repetir los errores del pasado. La historia muestra que las reformas apresuradas, diseñadas sin un análisis profundo de sus implicaciones, pueden tener efectos duraderos y difíciles de revertir.

En última instancia, la reflexión sobre la “Ley Televisa” es una reflexión sobre el tipo de país que se quiere construir.

Un país donde la competencia fomente la innovación y donde el Estado ejerza su función reguladora con responsabilidad y autonomía. O, por el contrario, un país donde los intereses concentrados definan las reglas del juego y donde el regulador actúe como un mero ejecutor de decisiones políticas.

La conmemoración de estos veinte años no debería ser un ejercicio de memoria pasiva, sino una oportunidad para reafirmar compromisos. La importancia de recordar el fallido intento de la “Ley Televisa” radica precisamente en su vigencia.

Sus efectos anticompetitivos, sus riesgos de captura regulatoria y sus implicaciones para la democracia no han desaparecido; simplemente han adoptado nuevas formas.

En un contexto de transformación tecnológica acelerada, estas lecciones son más relevantes que nunca.

El reto, entonces, es construir un modelo regulador que combine eficacia, independencia y legitimidad. Un modelo que aprenda del pasado sin quedar atrapado en él, que reconozca los avances logrados, pero también los riesgos de retroceso.

La historia de la “Ley Televisa” es, en este sentido, una advertencia y una guía. Ignorarla sería un error; comprenderla, una oportunidad.