Tamara Vega, pentatleta mexicana, confirma que sufrió estupro de su entrenador; ‘Todo es verdad’

Tamara Vega, pentatleta mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos del 2016, confirmó que fue víctima de presunto estupro por parte de su entrenador Sergio Escalante, 11 años mayor, cuando ella arribó sola a la Ciudad de México y era adolescente.

A través de cuenta personal de Instagram, la deportista chihuahuense admitió que su entrenador la manipuló para convenecerla de tener un noviazgo con él cuando ella aún era menor de edad.

“Todo lo que sale en la entrevista es verdad”, publicó Tamara Vega en referencia a un reportaje de la revista Proceso en el que se revela el nombre del entrenador. “Siento un mar de emociones porque acabo de revivir un infierno. Leerlo me causó asco porque todo es verdad y es un monstruo que ha abusado de mí y de muchos atletas más”.

Tamara Vega es oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua e hija de una madre soltera. A los 14 años se mudó sola a la Ciudad de México para perseguir su sueño de ser deportista y competir en unos Juegos Olímpicos.

Tamara Vega (Instagram @tam.vega)

La pentatleta mantuvo una relación con el entrenador Sergio Escalante de los 16 a los 32 años de edad. Durante ese tiempo sufrió de abuso psicológico, sexual y emocional por parte de su pareja.

“Duré cinco años en un abuso sistemático donde yo no tomaba ninguna decisión. Todo mundo lo sabía y nadie hizo nada. Pasaron esos cinco años y me dije: ‘Esto no está bien, este güey ya no me deja decidir ni siquiera sobre mi dinero’”, contó en una entrevista a SDP.

Tamara Vega asegura que después de terminar su relación con Escalante, éste le advirtió que tomaría represalias y así sucedió, ya que calificó para los Juegos Olímpicos, pero no la incluyó en el equipo.

En su publicación de esta semana, la deportista de 30 años dijo que decidió confirmar el nombre del entrenador porque teme por su seguridad tras la publicación de su documental ‘Atletas frente al espejo’ y para que las autoridades correspondientes no permitan que siga manipulando a otras niñas como lo hizo con ella.

“Has vivido tanto tiempo impune y haciendo daño que te creíste intocable y después de tantos años la justicia te está alcanzando. Ya no te tengo miedo. Le pido a Dios que pagues ante la ley divina los actos depravados que has hecho porque eres un monstruo abusador, un misógino y un peligro para la sociedad”, expresó Tamara Vega.